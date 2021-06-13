بلجيكا تدشن حملتها في اليورو بثلاثية أمام روسيا

استهلت بلجيكا مشوارها في منافسات اليورو، بتحقيق انتصار مقنع على حساب روسيا بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت في سان بطرسبرج، مساء اليوم السبت، ضمن لقاءات الجولة الأولى من المجموعة الثانية.

سجل ثلاثية بلجيكا كل من روميلو لوكاكو في الدقيقتين (10، 88) وتوماس مونيير في الدقيقة (34).

وحصدت بلجيكا أول 3 نقاط لتتصدر المجموعة بفارق الأهداف عن فنلندا، التي تغلبت على الدنمارك في وقت سابق اليوم بهدف دون رد.

طوفان بلجيكي

نجحت بلجيكا في افتتاح التسجيل مبكرًا في الدقيقة العاشرة ومن المحاولة الأولى، بعدما أرسل ميرتينز عرضية من الجانب الأيمن داخل منطقة الجزاء، أخطأ سيمينوف في إبعادها، لتتمهد أمام لوكاكو الذي انفرد بشينين وسدد مباشرة في الشباك.

وأتى الظهور الأول لروسيا في الدقيقة 14، بعدما تابع فيرنانديز عرضية من ركلة ركنية نفذها جولوفين، مسددًا رأسية قوية، تألق كورتوا في التصدي لها.

تواصل رد الفعل الروسي على الهدف، بعدما مهد دزيوبا الكرة على حدود منطقة الجزاء لأوزدوييف في الدقيقة 16، الذي سدد مباشرة كرة أرضية ذهبت بعيدًا عن المرمى.

وكادت بلجيكا أن تضيف الهدف الثاني في الدقيقة 19، بعدما انطلق لوكاكو من قرب وسط الملعب في هجمة مرتدة، حتى وصل إلى منطقة الجزاء، ممررًا كرة أرضية لديندونكر الخالي من الرقابة، الذي سدد كرة مباشرة ذهبت أعلى العارضة.

هدايا روسية

وتواصل ارتباك الدفاع الروسي في التعامل مع الكرات العرضية، بعدما أخطأ دزيكيا في إبعاد الكرة، لتتمهد أمام ثورجان هازارد داخل منطقة الجزاء، ليسدد الأخير كرة قوية تألق شينين في التصدي لها.

وحاول ألديرفيرلد مباغتة شينين بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 29، إلا أن كرته علت العارضة.

وأضافت بلجيكا الهدف الثاني في الدقيقة 34، بعدما أرسل هازارد عرضية، أبعدها شينين بصورة ضعيفة أمام البديل مونيير الخالي من الرقابة داخل منطقة الجزاء، ليسجل الأخير الكرة بسهولة في الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم بلجيكا بهدفين دون رد.

ودخلت روسيا الشوط الثاني بقوة، بتسديدة من خارج منطقة الجزاء عبر زوبنين من خارج المنطقة في الدقيقة 46، مرت إلى جوار القائم.

هدوء اللقاء

هدأت المباراة في الدقائق التالية، حيث لم يسدد أي من الفريقين أي كرة على المرمى منذ بداية الشوط، مع رغبة بلجيكا على توفير الجهد وحرص روسيا على عدم استقبال المزيد من الأهداف.

ومنح مارتينيز، مدرب بلجيكا، الفرصة لإيدين هازارد مع هدوء اللقاء، بدخوله أرض الملعب في الدقيقة 72 على حساب ميرتينز، والذي حاول أظهر بعض اللمحات الفنية في مراوغة لاعبي روسيا.

وفي ظهور هجومي نادر لأي من الفريقين في الشوط الثاني، أرسل جولوفين عرضية في الدقيقة 84 داخل منطقة الجزاء، أبعدها بوياتا بتسديدة مرت بقليل إلى جوار القائم وكادت تباغت كورتوا.

رصاصة الرحمة

واطلقت بلجيكا رصاصة الرحمة على روسيا بإضافة الهدف الثالث في الدقيقة 88، بعدما تلقى لوكاكو تمريرة بينية من مونيير، انفرد على إثرها بشينين مسددًا كرة أرضية سكنت الشباك.

وتحصلت روسيا في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع على مخالفة على حدود منطقة الجزاء، نفذها ميرانشوك وذهبت كرته أعلى العارضة، لينتهي اللقاء بفوز بلجيكا بثلاثية نظيفة.