عناوين الصحف الكويتية ليوم الأحد 13 يونيو 2021

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13 يونيو، 2021
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بلجيكا تدشن حملتها في اليورو بثلاثية أمام روسيا
منذ ساعتين
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الإمارات تسمح للأجانب بالتملك الكامل للشركات بدءا من يونيو
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روسيا 2018
بلجيكا تدشن حملتها في اليورو بثلاثية أمام روسيا
منذ ساعتين
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استئناف المباراة بين الدنمارك وفنلندا بناء على طلب اللاعبين
منذ 5 ساعات
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سقوط مفزع لإريكسن أمام فنلندا.. وتعليق المباراة
منذ 6 ساعات
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مبابي: لست مجنونًا.. وأحب انتظار الجميع لقراري
منذ 14 ساعة
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اقتصاد
“المركزي” يجدد تحذيره من مخاطر التعامل بـ”العملات الافتراضية”
منذ 3 أسابيع
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محظوظو كورونا.. بروز 9 مليارديرات جدد بفضل تجارة اللقاح
منذ 3 أسابيع
أضف تعليق
أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم يتخارج من الشركات التي تعمل في المستوطنات الصهيونية
منذ 3 أسابيع
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الإمارات تسمح للأجانب بالتملك الكامل للشركات بدءا من يونيو
منذ 3 أسابيع
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رياضة
روسيا 2018
بلجيكا تدشن حملتها في اليورو بثلاثية أمام روسيا
منذ ساعتين
أضف تعليق
استئناف المباراة بين الدنمارك وفنلندا بناء على طلب اللاعبين
منذ 5 ساعات
أضف تعليق
سقوط مفزع لإريكسن أمام فنلندا.. وتعليق المباراة
منذ 6 ساعات
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مبابي: لست مجنونًا.. وأحب انتظار الجميع لقراري
منذ 14 ساعة
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اقتصاد
“المركزي” يجدد تحذيره من مخاطر التعامل بـ”العملات الافتراضية”
منذ 3 أسابيع
أضف تعليق
محظوظو كورونا.. بروز 9 مليارديرات جدد بفضل تجارة اللقاح
منذ 3 أسابيع
أضف تعليق
أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم يتخارج من الشركات التي تعمل في المستوطنات الصهيونية
منذ 3 أسابيع
أضف تعليق
الإمارات تسمح للأجانب بالتملك الكامل للشركات بدءا من يونيو
منذ 3 أسابيع
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عناوين الصحف الكويتية ليوم الأحد 13 يونيو 2021
محرر المحليات
منذ ساعتين
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