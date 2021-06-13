“الداخلية” تشكر حضور ساحة الإرادة.. ومنتسبيها

اعربت وزارة الداخلية عن شكرها وتقديرها الى منتسبي المؤسسة الأمنية المتواجدين في الساحة المقابلة لمجلس الامة لتطبيق القانون وقرارات مجلس الوزراء والسلطات الصحية حفاظاً على أمن وأمان الوطن والمواطنين وحماية للصحة العامة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد في مواجهة الآثار السلبية لفيروس كورونا المستجد، مؤكدةً ان رجال الأمن هم العين الساهرة الذين تواجدوا من الصباح الباكر لتنفيذ المهام المنوطه بهم في ظل أجواء مناخية صعبة وارتفاع درجات الحرارة والغبار، وحرصهم على التحلي بالصبر وسعة الصدر في التعامل مع الاخوة المواطنين.

كما تشكر الاخوة المواطنين الكرام على الالتزام بالقانون وقرارات مجلس الوزراء وتفاعلهم الايجابي مع رجال الأمن، مشددة ان المنظومة الامنية لاتكتمل الا بمثل هذا التعاون وتلك المسؤولية المشتركة.