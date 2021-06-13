أسبوع الاختبارات الأول: 4 آلاف مُتغيب و67 حالة حرمان

يواصل طلبة الثانوية العامة (الصف الثاني عشر والمنازل) الاختبارات النهائية للفصل الثاني من العام الدراسي 2020 – 2021 اليوم (الأحد)، حيث يؤدي طلاب القسم الأدبي امتحان مادة قضايا البيئة والتنمية المعاصرة (جغرافيا)، والقسم العلمي مادة الكيمياء، والتعليم الديني اللغة الإنكليزية.

كشفت تقارير سير اختبارات الـ 12 عن بلوغ حالات الحرمان في الأسبوع الأول من الاختبارات 67 حالة في العلمي والأدبي، فإنه وفقاً للتقارير اليومية الصادرة من كنترولي العلمي والأدبي، والتي حصلت القبس على نسخة منها، يتبين أن أكثر حالات الحرمان بسبب الخروج عن اللوائح والقوانين المنظمة لسير اللجان واستخدام سماعات الغش في الاختبارات، وكانت من نصيب طلاب وطالبات الأدبي وبلغت 38 حالة في مادتين فقط، في حين كانت مادة اللغة الفرنسية الأعلى في عدد المحرومين وبلغت 20 حالة، تليها التربية الاسلامية بـ18 حالة.

الأسبوع الأول

وأظهرت التقارير أن اختبارات الأسبوع الأول لطلاب القسم العلمي شهدت 29 حالة حرمان، أكثرها في الرياضيات بمعدل 27 حالة، مقابل حالتين فقط في التربية الاسلامية، في حين لم تسجل أي حالة غش أو حرمان في التعليم الديني.

وأظهرت أن حالات الغياب في الأسبوع الأول 3998 في القسمين العلمي والأدبي إضافة الى التعليم الديني، 2053 طالباً منهم في الأدبي و1684 في العلمي، و261 في «الديني»، مشيرة إلى أن اختبار مادة اللغة الفرنسية شهد غياب 995 طالباً، والتربية الاسلامية (أدبي) 1058 طالباً، والرياضيات 761 طالباً، والاسلامية (علمي) 923 طالباً، بينما شهد اختبار اللغة العربية (نحو وصرف) في التعليم الديني غياب 92 طالبا، وفي الحديث الشريف 85 طالباً، والمجالات القرائية والتعبير 84 طالباً.

اختبارات العلوم متوافقة مع التقييمات

قالت الموجهة الفنية العامة للعلوم منى الأنصاري ان الامتحانات الخاصة بالمواد العلمية ستكون من المنهج وضمن المحتوى الالكتروني، كما أنها تتناسب مع أسئلة التقييمات التي تدرب عليها الطالب في إطار الكتاب المدرسي سواء الأمثلة الموضحة أو التقويم في نهاية كل وحدة دراسية. وأوضحت الأنصاري أنه تم ادراج بنوك المسجلة والتي تم الإشراف عليها من قبل التواجيه الفنية، مشددة على أهمية الالتزام بجدول مذاكرة متوازن يعتمد على أكثر من مادة خلال اليوم مع الحفاظ على أوقات راحة منتظمة، والاطلاع على أكبر قدر ممكن من الأسئلة سواء بالكتب الدراسية أو من الامتحانات السابقة.

أسئلة الجغرافيا والفلسفة شاملة ومباشرة

أكدت الموجهة الفنية العامة للاجتماعيات ايمان السويحل «أن أسئلة اختباري مادة قضايا البيئة المعاصرة ومادة الفلسفة ستكون في متناول المتعلم المتوسط المستوى ومتنوعة شاملة ومباشرة ومتوافقة مع الوزن النسبي، سواء في الأسئلة الموضوعية أو المقالية، كما تمت مراعاة المدة الزمنية لأداء الامتحان مع كمية الجغرافيا واستنتاج خصائصها المُميّزة، والوصول إلى النتائج والاقتراحات المناسبة للمشكلات، وتقييم النتائج والحلول وتطبيقها».

أرقام عن الغش

◄ 38 في «الأدبي»:

20 في «الفرنسية»

و18 في «الإسلامية»

◄ 29 في «العلمي»:

27 في «الرياضيات»

و2 في «الإسلامية»