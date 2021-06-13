‏قطاع المؤسسات الإصلاحية افتتح عددا من الأنشطة الرياضية والاجتماعية بعد تطويرها

قام الوكيل المساعد لقطاع المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام اللواء طلال معرفي وقيادات القطاع بافتتاح عدد من أماكن الترفيه وممارسة الرياضة بعد تطويرها داخل المؤسسات الإصلاحية وشملت ساحة الفسحة وتجهيز ملاعب رياضية ترسيخا للدور الإنساني والمجتمعي والخدمي للمؤسسة الأمنية، وتأمين المناخ الاجتماعي والنفسي داخل السجون بما يعزز التأهيل للنزلاء.

وأشارت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الامني بوزارة الداخلية في بيان إلى أن عملية التطوير تهدف إلى تحقيق الراحة النفسية للنزلاء وكسر الروتين اليومي وتهيئتهم نفسيا للعودة إلى الحياة الطبيعية، لافته إلى أن قيادات قطاع المؤسسات الإصلاحية حريصون على تطبيق الاشتراطات الصحية والوقائية التي أقرتها السلطات الصحية في البلاد، حفاظا على صحة وسلامة النزلاء.