“الصحة” تفتتح الثلاثاء المكتب الدائم لمنظمة الصحة العالمية بالكويت

أعلنت وزارة الصحة أن الاحتفال الرسمي بافتتاح المكتب الدائم لمنظمة الصحة العالمية ضمن منظومة الأمم المتحدة في الكويت سيكون بعد غد الثلاثاء.

جاء ذلك في بيان صحافي صادر عن الوزارة اليوم الأحد عقب استقبال وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الحمود الصباح بمكتبه الممثل الدائم لمنظمة الصحة العالمية في الكويت، الدكتور أسعد حفيظ، بمناسبة تسلمه عمله رسميا كأول ممثل دائم للمنظمة في دولة الكويت.

وأشار البيان الى أن اللقاء تناول العلاقات العميقة بين منظمة الصحة العالمية ودولة الكويت ومحاور ومجالات تعزيزها من خلال استراتيجية التعاون المشترك للفترة المقبلة ودور الممثل المقيم للمنظمة في هذا الصدد.

وذكر أن حفيظ نقل للوزير تحيات المدير الإقليمي لشرق المتوسط للمنظمة الدكتور أحمد المنظري وتقديره للعلاقات الإيجابية بين دولة الكويت والمنظمة.

وحضر المقابلة مديرة ادارة العلاقات الصحية الدولية بوزارة الصحة الدكتورة رحاب الوطيان.