سترلينج يقود إنجلترا للثأر من كرواتيا

افتتح المنتخب الإنجليزي مشواره في بطولة كأس أوروبا 2020، بفوز ثمين وصعب على ضيفه المنتخب الكرواتي 1-0 مساء الأحد، ضمن منافسات المجموعة الرابعة.



وأحرز رحيم سترلينج هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 57.



وحصلت إنجلترا على ثأرها من كرواتيا التي أطاحت بها من نصف نهائي كأس العالم 2018، لتتصدر المجموعة بانتظار المباراة الثانية بين أسكتلندا وضيفتها التشيك مساء الإثنين.



واعتمد مدرب المنتخب الإنجليزي جاريث ساوثجيت، على طريقة اللعب 4-3-3، حيث تواجد جون ستونز بجانب تايون مينجز في عمق الخط الخلفي، بإسناد من الظهيرين كايل ووكر وكيران تريبييه، وقام ديكلان رايس بدور لاعب الارتكاز، وتحرك أمامه كالفن فيليبس ومايسون مونت، خلف ثلاثي الهجوم المكون من فيل فودين ورحيم سترلينج وهاري كين.





في الجهة المقابلة، لجأ مدرب المنتخب الكرواتي زلاتكو داليتش، على طريقة اللعب ذاتها 4-3-3، حيث تكون الخط الخلفي من الرباعي سيمي فيرساليكو ودوماجوي فيدا ودويي كاليتا-كار وياسكو جفارديول، وقام مارسيلو بروزوفيتش بدور لاعب الارتكاز، فيما قام الثنائي لوكا مودريتش وماتيو كوفاسيتش، بصناعة الألعاب خلف ثلاثي الهجوم المكون من أندري كراماريتش وإيفان بيريسيتش وأنتي ريبيتش.



وسيطر المنتخب الإنجليزي على مجريات اللعب منذ بداية اللقاء، وأهدر فرصة خطيرة في الدقيقة السادسة، عندما تلقى فودين تمريرة من سترلينج، ليتيح المجال لنفسه للتسديد بقدمه اليسرى، بيد أن الكرة ارتدت من القائم البعيد للمرمى الكرواتي.





وأطلق ريبيتش تسديدة سهلة في متناول الحارس الإنجليزي جوردان بيكفورد في الدقيقة السابعة، وتصدى الحارس الكرواتي ليفاكوفيتش لتسديدة من فيليبس في الدقيقة التاسعة.



وواصل المنتخب الإنجليزي سيطرته لكن دون تشكيل الخطورة المطلوبة، وتلقى سترلينج تمريرة متقنة من مونت داخل منطقة الجزاء، لكن الدفاع الكرواتي قطع الكرة من أمامه قبل أن يمرر إلى كين أو فودين أمام المرمى في الدقيقة 20.





وسنحت الفرصة أمام سترلينج للتسديد من خارج منطقة الجزاء، لكن كرته استقرت في المدرجات بالدقيقة 26، ورد عليه بيرسيتش بتسديدة ابتعدت عن المرمى بعدها بدقيقة واحدة.



وهدأ إيقاع اللعب بعد مرور نصف ساعة من الشوط الأول، ولم يكن هناك أي تهديد حقيقي على مرميي الفريقين، باستثناء ركلة حرة سنحت لإنجلترا، سددها تريبييه في الحائط البشري.





وأعاد تريبييه الكرة إلى الوراء بشكل متسرع، ليضع الحارس بيكفورد تحت ضغط المندفع ريبيتش، لكن الحارس وصل إلى الكرة أولا في الدقيقة 50.



وتمكن المنتخب الإنجليزي أخيرا من افتتاح التسجيل في الدقيقة 57، عندما مرر فيليبس كرة مميزة لسترلينج الذي سدد من منتصف منطقة الجزاء داخل المرمى.





وكاد المنتخب الإنجليزي أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 60، عندما حاول كين متابعة تمريرة مونت أمام المرمى، بيد أنه اصطدم بالقائم، وردت كرواتيا بعدها بلحظات، عندما وصلت الكرة إلى ريبيتش الذي سددها بشكل ساذج من داخل منطقة الجزاء بعيدا عن مرمى إنجلترا.



واحتسب الحكم ركلة حرة مباشرة لإنجلترا، سددها مونت لتعلو العارضة بقليل في الدقيقة 67، ليدخل بعدها ماركوس راشفورد إلى تشكيلة إنجلترا على حساب فودين.



وأهدر سترلينج فرصة مضاعفة النتيجة في الدقيقة 74، عندما سدد نحو السماء من داخل منطقة الجزاء إثر كرة مرتدة من ركلة حرة، ثم دخل جود بيلينجهام لتعزيز وسط إنجلترا مكان كين.

ومع اقتراب المباراة من نهايتها، لم تشهد الدقائق الأخيرة فرصا خطيرة رغم التبديلات التي أجراها المنتخب الكرواتي، ودخول دومينيك كالفرت لوين إلى تشكيلة إنجلترا مكان سنرلينج في الوقت بدل الضائع.

