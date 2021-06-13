سلطنة عمان تعلن رصد السلالة الهندية لفيروس كورونا

ذكر تلفزيون سلطنة عمان من خلال تقرير مصور، أن السلطنة رصدت السلالة الهندية «دلتا»، لفيروس كورونا التي تبلغ سرعة انتشارها عالميًا 60%.

وجاء بالتقرير أنه تم يتم فحص 10 آلاف عينة من فيروس كورونا تصل يوميًا إلى مختبرات الصحة العامة المركزية بالسلطنة ونسبة العينات الإيجابية 26%.

وكانت وزارة الصحة العمانية، أعلنت تسجيل 46 حالة وفاة خلال الأيام الثلاثة الماضية، و4415 إصابة بفيروس كورونا.

وبلغ إجمالي الحالات المُسجلة في السلطنة 234634 حالة، والمتعافين 210952، بنسبة تصل إلى 90 بالمئة والوفيات 2513 بنسبة 1.1 بالمئة فيما بلغ عدد الحالات النشطة21169.