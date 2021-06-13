اتحاد الكرة مستمر.. وعبدالكريم الأقرب لقيادة “الأزرق”

استقر مجلس ادارة اتحاد كرة القدم على احالة الاستقالات التي تقدم بها عدد من أعضائه الى الجمعية العمومية للبت بها في اجتماع خاص تعقده لهذا الشأن ويحدد موعده لاحقاً.

وكان المجلس عقد اجتماعاً طارئاً لبحث اخفاق منتخب الكويت في التصفيات المشتركة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، والنظر في الاستقالات المسببة المقدمة من نائب رئيس الاتحاد، أحمد عقلة، والعضوين الدكتور احمد عجب وفاطمة حيات، بالاضافة الى الاستقالة غير المسببة للعضو فهد المطيري.

وشهد الاجتماع حضور اغلبية الاعضاء بمن فيهم المستقيلون عقلة وحيات، فيما تغيب عجب والمطيري.

وتوافق رئيس الاتحاد الشيخ احمد اليوسف والاعضاء صبيح أبل وخالد الشمري وسالم سعدون وفهد الهملان وعلي الديحاني والدكتور ابراهيم الانصاري وعبدالحميد الكندري على الاستمرار في عضوية المجلس الذي لم يتبق من عمر دورته الانتخابية سوى عام واحد فقط.

وينتظر ان يتم تعليق البت باستقالة فهد المطيري باعتبارها الوحيدة غير المسببة والمجلس هو المعني ببحثها.

وقرر المجلس تكليف طاقم وطني لقيادة المنتخب في مباراة البحرين في الدور التمهيدي لكأس العرب 2021 والمقرر اقامتها في العاصمة القطرية في 25 يونيو الجاري.

وعلمت «الراي» ان احمد عبدالكريم المرشح الاول لتسلم المهمة على ان يستمر ثامر عناد كمساعد للمدرب.

ويغادر الوفد الى الدوحة في 23 من الشهر الراهن.

كما قام مجلس الإدارة خلال الاجتماع بحل جميع اللجان العاملة بالاتحاد على أن يتم إعادة تشكيلها خلال الفترة المقبلة.

من جهة أخرى، تم الاتفاق على دعوة الجمعية العمومية للنظر في التعديلات الخاصة بالنظام الاساسي والمتضمنة تعديل عدد أعضاء مجلس الادارة.

وناقش المجلس خلال الاجتماع أسباب خروج المنتخب من التصفيات.

وتقدم الاتحاد بالاعتذار إلى جماهير الأزرق الوفية على عدم الوصول للدور الحاسم من تصفيات كأس العالم، مطالبا بمساندة لاعبي «الأزرق» خلال الفترة المقبلة والتي ستشهد مشاركة المنتخب بتصفيات كأس آسيا المؤهلة إلى النهائيات في الصين 2023.

المصدر: الراي