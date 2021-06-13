الجارالله: التحورات المستجدة تسهم في نشاط موجات التفشي محلياً وخليجياً

زادت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) التي تتلقى الرعاية في أقسام العناية المركزة إلى 170 حالة، فيما أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1512 إصابة جديدة في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 327963 في حين سجلت ثلاث حالات وفيات بإجمالي 1820.

وحذر رئيس اللجنة الاستشارية العليا لـ«كورونا» الدكتور خالد الجارالله من أن «التحورات المستجدة تسهم في نشاط موجات التفشي محليا وخليجياً»، مشدداً على أن «التطعيم والإلتزام بالاشتراطات الوقائية الصحية هما السبيلان للتعامل مع تلك التحورات».

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند إنه تم أيضا تسجيل 1266 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 310095 حالة

نمبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 55ر94 في المئة.

وذكر أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 170 حالة في حين بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ولا زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 16048.

وأفاد بأن عدد المسحات التي تم إجراؤها خلال الفترة نفسها بلغ 11121 ليصبح مجموع الفحوصات 2752544، مشيرا إلى أن نسبة الإصابات لعدد هذه المسحات بلغت 13.59 في المئة.