نيمار يقود البرازيل لسحق فنزويلا بثلاثية

استهل المنتخب البرازيلي مشواره في بطولة كوبا أمريكا، بالفوز بنتيجة (3-0) خلال مواجهة فنزويلا، مساء اليوم الأحد.

وسجل الأهداف للبرازيل ماركينيوس في الدقيقة 23، ونيمار من ركلة جزاء في الدقيقة 64، وجابرييل باربوسا في الدقيقة 89.

وبهذا الانتصار يرفع منتخب البرازيل رصيده لـ3 نقاط في صدارة المجموعة، بينما يتذيل منتخب فنزويلا الترتيب بدون نقاط، مع العلم أن المجموعة تضم أيضًا منتخبات الإكوادور وبيرو وكولومبيا.

بدأت المباراة بضغط من المنتخب البرازيلي، لكن دون أي خطورة حقيقية طوال الربع ساعة الأولى من اللقاء.

وأرسل نيمار تصويبة مُباغتة من خارج منطقة الجزاء، مرت بجانب القائم الأيمن لمرمى فنزويلا في الدقيقة 20.

ونجح المدافع ماركينيوس في تسجيل هدف التقدم للبرازيل في الدقيقة 23، فمن ركلة ركنية نفذها نيمار بإرسال عرضية داخل المنطقة، وصلت أمام ماركينيوس بعدما اصطدمت بدفاع فنزويلا ليُسدد اللاعب مباشرة في الشباك ويمنح التقدم للسيلساو.

وضاعف ريتشارلسون النتيجة بالهدف الثاني لمنتخب البرازيل في الدقيقة 25، لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل على المهاجم البرازيلي.

وأضاع نيمار فرصة تسجيل الهدف الثاني للبرازيل في الدقيقة 30، حيث تلقى كرة داخل المنطقة، وراوغ الدفاع الفنزويلي، وسدد كرة أرضية مرت بجانب القائم الأيمن.

وأرسل باكيتا كرة في عمق منطقة الجزاء، لريتشارلسون الذي سدد أعلى الحارس المتقدم، قبل أن يُشتت الكرة أحد المدافعين، ويحرمه من تسجيل الهدف الثاني، وأشار حكم الراية لوجود حالة تسلل، في الدقيقة 38.

وظهر أول تهديد لمرمى البرازيل، في الدقيقة 40، من ركلة حرة غير مباشرة، وصلت إلى اللاعب أريستيجيتا الذي سدد كرة رأسية تصدى لها أليسون حارس مرمى السيلساو.

وانتهى الشوط الأول بتقدم البرازيل بهدف دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني، واصل المنتخب البرازيلي الضغط لمضاعفة النتيجة، وأهدر نيمار فرصة للتسجيل بغرابة شديدة، حيث أرسل له جابرييل جيسوس كرة عرضية من الجانب الأيمن داخل المنطقة، وفشل في إسكانها في الشباك الخالية في الدقيقة 53.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح المنتخب البرازيلي في الدقيقة 62، إثر التدخل العنيف من كومانا مدافع فنزويلا على دانيلو لاعب السيلساو داخل منطقة الجزاء.

وانبرى نيمار لتنفيذ ركلة الجزاء، حيث سدد أسفل يسار جويل جراتيرول حارس مرمى فنزويلا في الدقيقة 64.

واحتسب حكم اللقاء، ركلة حرة غير مباشرة للمنتخب البرازيلي في الدقيقة 81، ومرر اللاعبون لأليكس ساندرو الذي سدد كرة ضعيفة بين يدي جراتيرول حارس فنزويلا.

وأهدر نيمار فرصة تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 83، حيث انطلق داخل منطقة الجزاء وراوغ دفاع فنزويلا لكنه سدد كرة بجانب القائم الأيمن.

ولم تظهر أي محاولات من الجانب الفنزويلي الذي بدا مستسلما تماما في الشوط الثاني، ليستقبلوا الهدف الثالث في الدقيقة 89، من البديل جابرييل باربوسا الذي تلقى كرة عرضية من نيمار داخل المنطقة وسجل في الشباك الخالية نظرًا لتقدم الحارس بسذاجة غريبة، وتنتهي المباراة بفوز السيلساو.







