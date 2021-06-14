المويزري للوزير حماده: ما هي أسس اختيار ممثلي “التأمينات” في الصناديق الاستثمارية؟

وجه النائب شعيب المويزري سؤالا إلى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار يتعلق بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وسأل المويزري: ما هي الأسس التي يتم بها اختيار ممثلين المؤسسة في مجالس الإدارات والصناديق الاستثمارية سواء داخل دولة الكويت أو خارجها؟ طالبا تزويده بجدول يوضح الممثلين الحاليين لها (الصناديق والشركات) داخل وخارج دولة الكويت مبينا عدد تمثيل كل موظف لأخر 3 سنوات وحتى تاريخه.

وقال: هل يتم توريد جميع المزايا المستفادة من العضو من مكافآت مجلس الإدارة أو اللجان ان وجدت للشركة أو الصندوق الممثل عنه سواء في داخل دولة الكويت أو خارجها إلى المؤسسة؟ مع تزويدي بجدول يوضح هذه المزايا بالتفصيل لكل ممثل في الصناديق والشركات سواء في داخل أو خارج دولة الكويت مع ذكر المسمى الوظيفي له.

وأضاف: “هل هناك ممثلون للمؤسسة لهذه الشركات والصناديق من ادارات داخلية للمؤسسة ذو طبيعة عمل رقابية؟ على سبيل المثال إدارة التدقيق الداخلي أو إدارة الحوكمة والالتزام؟ وأطلب تزويدي بكشف يوضح المهمات الرسمية لآخر 3 سنوات بالتفصيل والمدة المكلف بها لكل شخص.

وأشار المزيزري الى انه «نمى إلى علمي عقد اجتماعات لأعضاء مجلس إدارة شركة وفره انترفست وأعضاء مجلس إدارة التأمينات في البرتغال واسبانيا وإيطاليا؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، تزويدي بالأسباب التي دعت لها؟ مع تزويدي بعدد المستشارين الذين تم تعيينهم لآخر 3 سنوات وحتى تاريخه وعدد سنوات الخبرة لديهم والمرتبات الذين يتقاضونها؟»