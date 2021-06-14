تأكد إصابة حالات بالمتحور الهندي في الكويت

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند تأكد إصابة بعض الحالات في دولة الكويت بالمحور دلتا المعروف باسم (المتحور الهندي) من فيروس كورونا وذلك بعد ظهور نتائج التخطيط الجيني.

وأوضح السند لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين ان الوزارة تقوم بإجراء الفحوصات الجينية للفيروس بصورة دورية لمعرفة نوعية أنماط التحورات المنتشرة في دولة الكويت ولفتح آفاق التعاون مع دول العالم لتوحيد الجهود في مقاومة الفيروس والنجاح في القضاء على الجائحة.

ولفت الى ان المتحور (دلتا) المعروف باسم المتحور الهندي قد تم رصده في أكثر من 62 دولة في العالم حتى الآن.

وأضاف السند انه تزامنا مع الاعلان عن ظهور أنماط جديدة من فيروس كورونا في بعض دول العالم فقد بادرت الوزارة واستمرت باتخاذ سلسلة من الاجراءات الاحترازية ومنها الجهود القائمة للتخطيط الجيني عبر الفرق الفنية المتخصصة وذلك لاحتواء انتشار الفيروس.

وجدد السند الدعوة للمواطنين والمقيمين بضرورة الأخذ بالاجراءات والاحترازات المعتمدة للتعامل مع مختلف الأنماط الناتجة عن تحورات الفيروس وتكثيف المداومة عليها في المرحلة الراهنة وأبرزها الحرص على التطعيم ومداومة تغطية الفم والأنف والتباعد البدني وتطهير اليدين وتجنب التجمعات غير الآمنة متمنيا للجميع السلامة وموفور الصحة والعافية.