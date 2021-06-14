“خفر السواحل”: إجلاء 140 مواطنا ومقيما علقوا في جزيرة فيلكا بسبب سوء الأحوال الجوية

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه وبإشراف ومتابعة شخصية من معالي وزير الداخلية الشيخ ثامر علي صباح السالم الصباح، وفي إطار جهود الإدارة العامة لخفر السواحل ودورها في حفظ الامن على الشواطئ وحماية مرتادي البحر، تمكنت دوريات خفر السواحل من اجلاء 140 مواطنا ومقيما علقوا في جزيرة فيلكا ونقلهم إلى بر الأمان بعد سوء الأحوال الجوية نهاية الأسبوع الماضي وموجة الغبار الكثيف التي أدت إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

وتوضح الإدارة أن غرفة عمليات وزارة الداخلية قد تلقت بلاغا يفيد بوجود مواطنين ومقيمين عالقين في جزيرة فيلكا كانوا يقضون إجازة فيها نهاية الأسبوع الماضي ، إلا أن تقلبات الأحوال الجوية وكثافة الغبار حجزتهم داخل الجزيرة، وتدخلت الجهات المختصة لإنقاذهم، وكانت وزارة الصحة حاضرة بطواقمها الطبية وتوفير سيارات إسعاف للاطمئنان على صحة العالقين بعد *وصولهم *.

وأعرب المواطنون عن تقديرهم وشكرهم لرجال خفر السواحل ووزارة الصحة على سرعة تلبية نداء الاستغاثة والتعامل الفوري مع الحادث وتوفير ما يلزم حرصا على راحتهم وسلامتهم.

وتدعو الإدارة العامة لخفر السواحل الإخوة المواطنين والمقيمين من مرتادي البحر إلى ضرورة الالتزام بشروط الأمن والسلامة، وتوفير كافة المستلزمات الوقائية وأخذ الحيطة والحذر أثناء تقلب الأحوال الجوية والاتصال على عمليات خفر السواحل (1880888) للإبلاغ عن أي طارئ.

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