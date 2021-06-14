الميد على الموائد.. غدا

بعد غياب 7 أشهر، ينطلق غدا الثلاثاء موسم صيد أسماك الميد في المياه الإقليمية الكويتية حتى نوفمبر المقبل.

وأكد الناطق الرسمي في الهيئة العامة للزراعة طلال الديحاني على اصحاب سفن وقوارب الصيد المرخص لها بصيد الميد ضرورة الالتزام بأحكام القرار رقم 787 لسنة2017.

وأضاف أن الهيئة قد قامت بالتنسيق مع الجهات المختصه في وزارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للبيئة لمراقبة وضبط عملية الصيد بشكل لا يخالف القوانين ولا يضر بالبيئة البحرية.

وأشار إلى ان الهيئة سوف تتخذ الاجراءات القانونية وتطبق الاحكام والعقوبات في حق المخالفين لأحكام قانون حماية الثروة السمكية.