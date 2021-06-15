فريق “الأشغال” و “البيئة” المشترك يفحص شبكات الأمطار والطوارئ في “الأحمدي”

في إطار جولاته الدورية، قام الفريق المشترك بين وزارة الأشغال العامة و الهيئة العامة للبيئة بجولة ميدانية للكشف على المخالفات والتعديات التي تتعرض لها الشبكات العامة بعدد من المواقع في محافظة الأحمدي.

‏‎حيث تم عمل زيارة ميدانية لمخارج الأمطار والطوارىء في محافظة الأحمدي تم خلال الكشف على المخرج A12a بجانب مجمع سبونز و المخرج A14 في قاعدة صباح الأحمد البحرية والتابع لخفر السواحل بعد التنسيق مع وزارة الداخلية.

‏‎وقام الفريق بعمليات سحب لعينات من قبل مختبرات وزارة الاشغال العامة و مختبرات الهيئة العامه للبيئة وذلك لعمل الفحوصات المخبرية المطلوبة للتأكد من سلامة المخرجات من تلك المصبات ومطابقتها مع قانون حماية البيئة وفي حال كان هناك إرتفاع في نسبة الملوثات سيتم عمل مسح ميداني لكامل الشبكة ومخاطبة الجهة المستفيدة ومنع التعديات على الشبكات العامة.