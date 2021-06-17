رياضة

راموس باكيا: حان الوقت لأقول وداعا

كوووره
منذ يوم واحد
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ودع سيرجيو راموس مدافع وقائد ريال مدريد، محبيه وعشاقه بعد إعلانه الرحيل هذا الصيف، عقب عدم التوصل لاتفاق مع الإدارة لتجديد عقده.

وقال راموس خلال المؤتمر الصحفي، اليوم الخميس: “حان الوقت لأقول وداعا. أعيش أحد أصعب الأوقات في حياتي”.

وأضاف باكيًا: “لقد جئت إلى النادي مع والدي وإخوتي بعمر 19 عاما، والحمد لله اليوم لدي عائلة رائعة دعمتني دائمًا”.

وتابع: “أريد أن أشكر النادي والرئيس والمدربين وزملائي وجميع موظفي النادي. أنظر إلى وجوه الجميع وأشعر بالحماس”.

وأردف: “الجماهير كانت تدعمني في الأوقات السيئة، وأحببت أن أقول وداعا في البرنابيو، وأتمنى أن يستمر كل شيء على ما يرام”.

وصرح: “لقد حققت 22 لقبا مع الكثير من الجهد والتفاني، واختتمت مرحلة رائعة، ولن أعيش مثل ما عشته هنا”.

واختتم: “أريد أن أظهر قدراتي لسنوات عديدة أخرى، ومن كل قلبي شكرا جزيلا لكل شيء. أراكم لاحقا. عاجلا أم آجلا سأعود”.

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