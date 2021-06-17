راموس باكيا: حان الوقت لأقول وداعا

ودع سيرجيو راموس مدافع وقائد ريال مدريد، محبيه وعشاقه بعد إعلانه الرحيل هذا الصيف، عقب عدم التوصل لاتفاق مع الإدارة لتجديد عقده.

وقال راموس خلال المؤتمر الصحفي، اليوم الخميس: “حان الوقت لأقول وداعا. أعيش أحد أصعب الأوقات في حياتي”.

وأضاف باكيًا: “لقد جئت إلى النادي مع والدي وإخوتي بعمر 19 عاما، والحمد لله اليوم لدي عائلة رائعة دعمتني دائمًا”.

وتابع: “أريد أن أشكر النادي والرئيس والمدربين وزملائي وجميع موظفي النادي. أنظر إلى وجوه الجميع وأشعر بالحماس”.

وأردف: “الجماهير كانت تدعمني في الأوقات السيئة، وأحببت أن أقول وداعا في البرنابيو، وأتمنى أن يستمر كل شيء على ما يرام”.

وصرح: “لقد حققت 22 لقبا مع الكثير من الجهد والتفاني، واختتمت مرحلة رائعة، ولن أعيش مثل ما عشته هنا”.

واختتم: “أريد أن أظهر قدراتي لسنوات عديدة أخرى، ومن كل قلبي شكرا جزيلا لكل شيء. أراكم لاحقا. عاجلا أم آجلا سأعود”.