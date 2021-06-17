‏⁧‫مجلس الوزراء‬⁩ يجدد دعوة المواطنين والمقيمين بأهمية الالتزام الجاد والكامل بالاشتراطات الصحية

تدارس مجلس الوزراء توصيات اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا، وقرر السماح لغير الكويتيين بالدخول إلى البلاد شريطة حصولهم على جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا والمعتمد لدى الكويت والمنتج من شركات (فايزر – استرازينكا – موديرنا) أو جرعة واحدة من اللقاح المنتج من شركة جونسون أند جونسون اعتباراً من يوم الأحد الموافق 1 /8/ 2021، شريطة إجراء فحصي (PCR) الأول قبل الوصول بـ (72) ساعة يفيد بالخلو من الإصابة بفيروس كورونا والآخر خلال فترة الحجر المنزلي الممتدة لسبعة أيام بعد الوصول ويمكن إنهاء الحجر قبل ذلك في حال ظهور نتيجة فحص (PCR) تؤكد الخلو من الإصابة بالفيروس أثناء فترة الحجر.

وقرر المجلس في اجتماعه الاستثنائي الذي عقده اليوم الخميس، السماح للحاصلين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا والفئات المعفاه من تلقي اللقاح بالدخول إلى الأماكن التالية:

صالات المطاعم والمقاهي (يسمح لغير المحصنين فقط استلام الطلبات)، الأندية الصحية -الصالونات -المجمعات التجارية الكبرى التي تزيد مساحتها عن (6000) م2، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 27 /6/ 2021.

كما قرر عدم السماح بالسفر إلى خارج البلاد للمواطنين ما لم يكونوا قد تلقوا جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المعتمد لدى الكويت، ويستثنى من ذلك الفئات التالية:

-الفئات العمرية غير الخاضعة للتطعيم

-المواطنين الحاصلين على شهادة معتمدة من وزارة الصحة تفيد بتعذر حصولهم على اللقاح نتيجة لأسباب صحية

-الحوامل شريطة حصولهم على شهادة إثبات الحمل معتمدة من وزارة الصحة اعتباراً من يوم الأحد الموافق 1/ 8/ 2021.

نظام الدوامين

وكلف مجلس الوزراء ديوان الخدمة المدنية بدراسة آلية تطبيق نظام الدوامين (صباحي، مسائي) لكافة الجهات الحكومية التي تقدم خدمات للمراجعين ، وموافاة اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا بما تنتهي إليه الدراسة خلال اسبوع، والتعميم على كافة الجهات الحكومية التي تقدم خدمات للمراجعين بالالتزام باستقبال المراجعين من خلال (منصة متى المركزية لمواعيد المراجعين)، لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية لاسيما التباعد الجسدي.

وبين المجلس إمكانية استخدام إحدى التطبيقين (هويتي) أو مناعة (lmmune) لإثبات التحصين لمتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا والمتعافين من الإصابة بالفيروس وفق شروط وزارة الصحة.

وجدد مجلس الوزراء دعوته للمواطنين والمقيمين كافة بأهمية الالتزام الجاد والكامل بالاشتراطات الصحية، مؤكدا على خطورة هذا الوباء وضرورة التعاون بين الجميع للتصدي له ومنع انتشاره.

مؤتمر المزرم

وأعلن الناطق باسم الحكومة طارق المزرم موافقة مجلس الوزراء على السماح لغير الكويتيين بالدخول إلى البلاد شريطة حصولهم على جرعتين من اللقاح المضاد الفيروس كورونا والمعتمد لدى الكويت والمنتج من شركات ( فايزر-استرازينكا-موديرنا) أو جرعة واحدة من اللقاح المنتج من شركة جونسون أند جونسون، وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق 1 أغسطس، شريطة إجراء فحص PCR الأول قبل الوصول بـ( 72) ساعة يفيد بالخلو من الإصابة بفيروس كورونا والآخر خلال فترة الحجر المنزلي الممتدة لسبعة أيام بعد الوصول، ويمكن إنهاء الحجر قبل ذلك في حال ظهور نتيجة فحص (PCR) تؤكد الخلو من الإصابة بالفيروس أثناء فترة الحجر.

وبين المزرم تكليف ديوان الخدمة المدنية بدراسة تقسيم العمل في الجهات الحكومية التي تقدم خدمات للمراجعين إلى دوامين (صباحي ومسائي).

وأشار المزرم إلى أن إغلاق المجمعات عند الساعة 8 مساء ما زال مستمرا حتى إشعار آخر، لافتا إلى عدم السماح بدخول الصالونات النسائية» منها و«الرجالية»لغير الملقحين، إضافة إلى أن دخول المجمعات التجارية يقتصر على المحصنين ومن تلقى جرعة واحدة مر عليها 14 يوماً.

وأشار المزرم إلى إمكانية استخدام إحدى التطبيقين «هويتي» أومناعة (Immune) وذلك لإثبات التحصين لمتلقي اللقاح المضاد الفيروس كورونا والمتعافيين من الإصابة بالفيروس وفق شروط وزارة الصحة.