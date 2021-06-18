وزيرة “الأشغال” ورئيس “الطيران المدني” يتفقدان مشروع مبنى المطار الجديد “تي 2”

قامت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتورة رنا الفارس ورئيس الإدارة العامة للطيران المدني الشيخ عبدالله العلي عبدالله السالم الصباح بزيارة تفقدية لمشروع مبنى مطار الكويت الجديد (تي 2) للاطلاع على سير أعمال المشروع.

وذكرت وزارة الأشغال العامة في بيان اليوم إنه تم خلال الزيارة بحث سبل تذليل كل التحديات من أجل تنفيذ مكونات المشروع ولإنجازها وفق البرنامج الزمني.

ونقل البيان عن الشيخ عبدالله الصباح تأكيده الحرص على الاطلاع عن كثب على مجريات سير العمل في موقع المشروع، مشيرا إلى استعداد الإدارة لتذليل كل التحديات وتعزيز التنسيق والعمل المشترك لتسريع خطوات انجاز المشروع.

وأفاد البيان أن المشروع يمثل أحد أكبر مشاريع الخطة التنموية في البلاد ويهدف لتطبيق معايير الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED) بالمستوى الذهبي حيث سيصبح مبنى الركاب الأول في العالم الذي يحقق هذا المستوى من الاعتماد البيئي.

وأضاف أن الهيكل الخرساني للمبنى الجديد لمطار الكويت الدولي سيوفر كتلة حرارية فيما يتضمن السقف مساحات كبيرة من ألواح الخلايا الضوئية لحصاد الطاقة الشمسية.