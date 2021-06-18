كرواتيا تبقي على آمالها بالتعادل مع التشيك

حسم التعادل (1-1) مواجهة التشيك وكرواتيا، التي احتضنها ملعب هامبدن بارك، مساء اليوم الجمعة، ضمن لقاءات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لمنافسات اليورو.

وافتتحت التشيك التسجيل عبر باتريك شيك من علامة الجزاء، في الدقيقة (37)، وعدلت كرواتيا النتيجة عن طريق إيفان بيريسيتش، في الدقيقة (47).

وبذلك، رفعت التشيك رصيدها إلى 4 نقاط، في صدارة المجموعة الرابعة، بينما حصدت كرواتيا أول نقطة، لتتواجد في المركز الثالث، في انتظار نتيجة مباراة إنجلترا واسكتلندا.

وشكلت التشيك الخطورة الأولى في المباراة، في الدقيقة الرابعة، بعدما ارتقى سوتشيك لعرضية من ركلة ركنية، مسددًا رأسية ذهبت أعلى العارضة.

وتحصلت التشيك على ركلة جزاء في الدقيقة 35، بعد رجوع حكم المباراة إلى تقنية الفار، وذلك إثر اعتداء لوفرين على شيك بالمرفق في كرة عرضية.

ونفذ شيك الركلة بنجاح في الدقيقة 37، مسددًا كرة أرضية على يمين ليفاكوفيتش، ليعلن عن تقدم التشيك.

وبدأت كرواتيا الشوط الثاني بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، عبر كوفاسيتش في الدقيقة 46، ذهبت أعلى العارضة.

ونجحت كرواتيا في معادلة النتيجة مبكرًا، في الدقيقة 47، من خلال مخالفة نُفذت بصورة سريعة من كراماريتش، ووصلت إلى بيريسيتش الذي تلاعب بكوفال في الجانب الأيسر من منطقة الجزاء، قبل أن يسدد كرة قوية سكنت الشباك.

وارتقى شيك لعرضية من ركلة ركنية في الدقيقة 61، مسددًا رأسية ذهبت أعلى العارضة.

وكادت كرواتيا أن تسجل الهدف الثاني في الدقيقة 73، بعدما تلقى بيريسيتش عرضية داخل منطقة الجزاء، ليمهد الكرة بالرأس إلى فلاسيتش إلى جواره، الذي سدد كرة ذهبت أعلى العارضة بقليل.

وفي الدقيقة 76، تابع هلوزيك عرضية داخل منطقة الجزاء، مسددًا كرة مباشرة على الطائر ذهبت أعلى العارضة، بينما لم تشهد الدقائق التالية أي جديد، لينتهي اللقاء بالتعادل (1-1).