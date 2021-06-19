عناد يعلن قائمة الكويت للقاء البحرين

يدشن منتخب الكويت تحضيراته لمواجهة البحرين، المقرر لها يوم 25 من الشهر الجاري، في ملحق كأس العرب، غدا السبت، بقيادة المدرب الوطني ثامر عناد، في استاد نادي الكويت.

واستدعى عناد 23 لاعبا من قائمة الـ30، التي شاركت في التصفيات الآسيوية المزدوجة مؤخرا.

وضمت قائمة الأزرق كلا من:

أحمد الزنكي، أحمد الضفيري، بدر المطوع، بندر السلامة، حسين أشكناني، حمد القلاف، حمد الحربي، خالد محمد إبراهيم، خالد الرشيدي، سامي الصانع، سعود الجناعي، سليمان عبد الغفور.

شبيب الخالدي، عبد المحسن التركماني، عيد الرشيدي، فهد الأنصاري، فهد حمود، فهد الهاجري، فواز العتيبي، مبارك الفنيني، محمد جاسم الهويدي، مهدي دشتي، يوسف ناصر.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الكويتي 3 حصص تدريبية، قبل المغادرة إلى قطر استعدادا للقاء.