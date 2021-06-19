عادل السعدون: الصيف يبدأ “فلكيا” بعد غد

قال الفلكي الكويتي عادل السعدون إن فصل الصيف حسب المواسم الفلكية يدخل بعد غد الاثنين ويحدث الثبات الشمسي الصيفي أو ما يسمى (الإنقلاب الصيفي) وتكون الشمس بأعلى ارتفاع لها خلال السنة ومتعامدة على مدار السرطان الذي يقع على دائرة عرض 23.5 شمال خط الاستواء الأرضي.

وأضاف السعدون في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، اليوم السبت، أن المدن التي تقع على هذا العرض ستكون الشمس في السمت (فوق الرأس) تماما وينعدم الظل بها عدة أيام ثم تنزل الشمس تدريجيا يوميا لتتعامد على خط الاستواء في 21 سبتمبر المقبل بما يسمى الاعتدال الخريفي.

وأوضح أنه في الكويت سيكون أقصى ارتفاع للشمس 84 درجة فوق الأفق ويكون الظل في أدنى حالاته وقت الزوال (وقت الظهر) كما سيكون النهار في أطول أوقاته خلال السنة، إذ يبلغ طول النهار 14 ساعة وثلاث دقائق وطول الليل سيكون في أقصر حالاته تسع ساعات و57 دقيقة.

وذكر أن حرارة الجو تبدأ عادة في الارتفاع خلال الفترة التي تلي انصراف الشمس “وقالت العرب لا حر إلا حر الانصراف ولا برد إلا برد الانصراف ويقصد بانصراف الشمس في الصيف هي الفترة التي تلي أقصى ارتفاع لها وقت الانقلاب الصيفي في 22 يونيو وتبدأ بالنزول التدريجي بعد ذلك وحر الانصراف يحدث منتصف يوليو إذ الحرارة أعلى درجاتها”.