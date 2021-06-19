حملة التطعيم ضد كورونا تواصل جهودها للوصول إلى المناعة المجتمعية.. من خلال 31 مركزاً

تواصل وزارة الصحة، حملة التطعيم ضد فيروس كورونا )كوفيد-19 )من خلال 31 مركزا منذ بداية تدشينها نهاية ديسمبر الماضي وحتى الآن للوصول الى المناعة المجتمعية.

وتخطت الكويت حاجز الـ3 ملايين جرعة من لقاح كوفيد-19 حسب موقع «كوفيد فاكس» العالمي، بعد أن منحت أكثر من 3 ملايين جرعة بنسبة 70.8%.

واستمرت حملات التطعيم للمواطنين والمقيمين في المراكز الرئيسية والفرعية بلقاحي ««فايزر» و«استرازنكا»، خصوصاً ممن لم يتلقوا الجرعة الثانية، وذلك بهدف الوصول إلى المناعة المجتمعية قبل العودة إلى الحياة الطبيعية.