السعودية: اكتمال المنظومة التقنية لخدمة “ضيوف الرحمن” في ظروف صحية آمنة

أكدت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم السبت، اكتمال توظيف منظومتها التقنية بمشاركة الجهات المعنية في خدمة ضيوف الرحمن لأداء موسم حج هذا العام (1442ـ 2021) في ظروف صحية آمنة.

وقالت الوزارة في بيان صحافي أوردته وكالة الأنباء السعودية إن خطتها الاستراتيجية في حج هذا العام تراعي محدودية الأعداد المسموح لها بأداء مناسك الحج وسط الظروف الاستثنائية وذلك لمنع انتشار جائحة فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) بين الحشود الكبيرة التي يصعب فيها تحقيق التباعد المكاني وتحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية.

وقال نائب وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور عبدالفتاح مشاط في تصريح صحافي إن الوزارة حرصت على تقديم أفضل الخدمات وتطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة والإجراءات الوقائية والاحترازية الواجب اتباعها في موسم الحج تنفيذا لتوجيهات القيادة الحكيمة بتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.

وقال مشاط إن هناك تطبيقا للاجراءات الوقائية في جميع مراحل تنقل الحجيج بين المشاعر المقدسة لضمان سلامة ضيوف الرحمن مع تهيئة الكوادر البشرية المشاركة لتقديم الخدمات التي تعينهم على أداء مناسكهم في راحة واستقرار.

وأضاف أن الوزارة بذلت جهودا حثيثة لتطوير وتوسيع الخدمات الذكية المقدمة للحجيج من خلال ابتكار الحلول التقنية والمنصات الرقمية والخدمات التقنية الحديثة في قالب من الجودة والإتقان وفي مقدمتها تطبيق (اعتمرنا) والمحرك السعودي للحجز المركزي.

ولفت مشاط إلى أن وزارة الحج والعمرة في مسيرتها خلال توظيف التقنية لخدمة ضيوف الرحمن أطلقت حزمة من الخدمات النوعية شملت مشروع (منصة الحج الذكي) ومبادرة (الرقابة على الخدمات) وبرنامج (التفويج) المخصص لإدارة الحشود عبر نظام إلكتروني لإعداد ومراقبة خطة التفويج إضافة إلى (مشروع زيادة الطاقة الاستيعابية) وبناء مخيمات مجهزة بمختلف الخدمات ومبادرة (تطوير خدمات الإعاشة).

وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية قد أعلنت في 12 من يونيو الجاري قصر إتاحة التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج لعام (1442 – 2021) للمواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية فقط بإجمالي 60 ألف حاج.