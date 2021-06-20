السيطرة على حريق طال 5 منازل في مدينة جابر الأحمد

تمكنت 4 فرق للإطفاء من السيطرة على حريق اندلع في منزل قيد الإنشاء وامتد لأربعة منازل أخرى في مدينة جابر الأحمد أمس.

وأوضحت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام أن بلاغا ورد الى غرفة العمليات يفيد عن نشوب حريق منزل قيد الإنشاء وامتداده الى المنازل المجاورة بسبب شدة الرياح، وعلى أثره تم توجيه فرق الإطفاء من مراكز التحرير والجهراء والدوحة والإسناد.

وأضافت الإدارة إن فرق الإطفاء قامت بإخلاء المنازل المجاورة وتمت السيطرة على الحريق من دون وقوع أي إصابات. وقد باشرت فرق التحقيق بعملها لمعرفة أسباب الحادث.