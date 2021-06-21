“التشريعية” توافق على الموافقة على 4 اقتراحات بقوانين في شأن حقوق البدون

ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية خلال اجتماعها اليوم عدداً من الاقتراحات بقوانين وأحالتها إلى اللجان المختصة.

وقال رئيس اللجنة النائب د. خالد العنزي في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن اللجنة ناقشت رسالة محالة من لجنة الشؤون الخارجية بشأن استطلاع رأي اللجنة التشريعية في مدى دستورية الاقتراحين بقانون في شأن حظر التعامل أو التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وأوضح العنزي أن اللجنة والمكتب الفني بحثا هذين الاقتراحين وانتهت من إعداد رأي فني بشأنهما وأحالته إلى اللجنة الخارجية.

وأضاف أن اللجنة ناقشت 4 اقتراحات بقوانين في شأن الحقوق المدنية والاجتماعية لغير محددي الجنسية، مبينا أن اللجنة وافقت على الاقتراحات وأحالتها للجنة المختصة.

وذكر إن اللجنة وافقت على 3 اقتراحات بقوانين تتعلق بالرعاية السكنية تنص على توفير وحدات سكنية بصفة مؤقتة لمستحقي الرعاية السكنية وأحالتها للجنة المختصة.

وقال إن اللجنة وافقت على اقتراح بقانون في شأن إنشاء صندوق تكافلي للمواطنين، مقدم من النائب بدر الحميدي.

وبين أن اللجنة بحثت الاقتراح بقانون في شأن إنشاء جامعة نواف الأحمد الصباح للعلوم المستقبلية من الناحية الدستورية ومن حيث الصياغة وأحالته للجنة المختصة.

وأعلن العنزي عن موافقة اللجنة على الاقتراح بقانون في شأن إنشاء مؤسسة البترول والطاقة المتجددة الكويتية وأحالته إلى اللجنة المختصة.