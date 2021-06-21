“الصحة” تنتهي من تطعيم جميع مستحقي الجرعة الثانية من «أكسفورد»

أنهت وزارة الصحة تطعيم كافة المستحقين لتلقي الجرعة الثانية من لقاح “أسترازينيكا أكسفورد”، كما أطلقت أمس المرحلة الرابعة من وحدات التطعيم المتنقلة ضد مرض “كوفيد 19”.

وقالت مديرة الإدارة المركزية للرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة د. دينا الضبيب إن المرحلة الرابعة شهدت تطعيم كافة العاملين في شركة النقل العام الكويتية وعددهم نحو 2000 سائق.

وأوضحت أن هذه المرحلة ستشهد تطعيم العاملين في شركات الوقود المنتشرة في كافة مناطق البلاد، إلى جانب العاملين في شركات الحراسة والأمن والعاملين في الشركات الاستهلاكية.

وأشارت إلى بدء تطعيم الحوامل والمرضعات، بالإضافة إلى بدء إعطاء الجرعة الأولى للعمالة المنزلية بموازاة فئات أخرى في المجتمع.

وأوضحت أنه سيتم تقديم التطعيم للعاملين في الخدمات الاستهلاكية وجميع المطاعم خلال الفترة المقبلة.