مجلس الأمة يقر “الميزانيات” ب موافقة 32 عضواً ورفض نائب واحد

رفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة مجلس الأمة الخاصة المنعقدة للنظر بالميزانيات اليوم، بعد انتهاء المجلس من التصويت على البنود المدرجة، من دون نقاش وسط اعتراض عدد من نواب كتلة 31 على عقد الجلسة الخاصة، وتطور الخلاف إلى الاشتباك بالأيدي بين عدد من النواب وتدخل حرس مجلس الأمة لفض الاشتباك.

وسبق وان أعلن الغانم موافقة المجلس، على مشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية عن السنة المالية (2021-2022) وقرر إحالته إلى الحكومة.

وقال خلال الجلسة إن “نتيجة التصويت على مشروعات القوانين بربط الميزانية في جلسة المجلس الخاصة جاءت بموافقة 32 عضوا ورفض عضو واحد فيما لم يصوت 30 عضوا من إجمالي الحضور وعددهم 63 عضوا”.

وكان مجلس الأمة بدأ في وقت سابق اليوم جلسته الخاصة المنعقدة للنظر في مشروعات القوانين بربط ميزانيات الجهات الحكومية للسنة المالية (2021-2022) بمناقشة بند مشروع القانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية الوارد في المرسوم رقم (12) لسنة 2021.

وأعلن موافقة المجلس على مشروعات القوانين بربط ميزانية الجهات ذات الميزانيات المستقلة عن السنة المالية (2021-2022) وقرر إحالتها إلى الحكومة.

وقال، إن “نتيجة التصويت على مشروعات القوانين بربط الميزانية في جلسة المجلس الخاصة جاءت بموافقة 32 عضوا ورفض عضو واحد فيما لم يصوت 30 عضوا من اجمالي الحضور وعددهم 63 عضوا”.

وكان المجلس انتقل في جلسته الخاصة المنعقدة للنظر في مشروعات القوانين بربط ميزانيات الجهات الحكومية للسنة المالية (2021-2022) إلى مناقشة مشروعات القوانين بربط ميزانية الجهات ذات الميزانيات المستقلة الواردة في المرسوم رقم (13) لسنة 2021.

ووافق المجلس، على مشروعات القوانين بربط ميزانية الجهات ذات الميزانيات الملحقة عن السنة المالية (2021-2022) وقرر إحالتها إلى الحكومة.

وقال الغانم، إن “نتيجة التصويت على مشروعات القوانين بربط الميزانية في جلسة المجلس الخاصة جاءت بموافقة 32 عضوا ورفض عضو واحد فيما لم يصوت 30 عضوا من إجمالي الحضور وعددهم 63 عضوا”.

وكان المجلس قد انتقل في جلسته الخاصة المنعقدة للنظر في مشروعات القوانين بربط ميزانيات الجهات الحكومية للسنة المالية (2021-2022) إلى مناقشة مشروعات القوانين بربط ميزانية الجهات ذات الميزانيات الملحقة الواردة في المرسوم رقم (14) لسنة 2021.