98 في المئة من حالات العناية المركزة في “الفراونية”.. من غير المطعمين

أفادت رئيس قسم العناية المركزة في مستشفى الفروانية الدكتورة دلال المتروك بأن 98 في المئة من المرضي في العناية المركزة لكوفيد-19 لم يتلقوا التطعيم ضد الفيروس ومعظم الحالات متوسطة الاعمار ولا تعاني من امراض مزمنة.

وسجلت البلاد بالأمس أعلى حصيلة اصابات بفيروس منذ ظهور الوباء في البلاد ما يشير الى ان المنحنى الوبائي في خطر وانعكس ذلك الارتفاع على نسب الاشغال السريري في الاجنحة المخصص لمرض كوفيد -19 والعناية المركزة في مختلف المستسفيات العامة

وأشار تقرير لتلفزيون الكويت بان خلال الايام القليلة الماضية شهدت اجنحة الباطنية في مستسفى الفروانية ارتفاعاً لافتاً في نسبة الاشغال السريري، التى وصلت الى 70 في المئة، منهم 93 في المئة لم يتلقوا اللقاح.

ونوه التقرير بان خلال الفترة الماضية شهد مستشفى الفروانية ارتفاعا لافتا في حالات دخول مرضى كوفيد -19 بنسبة 50 في المئة مقارنة بالاشهر القليلة الماضية وان معظم الحالات تحول الى اجنحة العناية المركزة

من جهته أفاد مدير مستشفى الفروانية الدكتور محمد الرشيدي بارتفاع المنحى الوبائي والذي انعكس على زيادة زيارات عيادات الحوادث وزيادة نسب اشغال الاسرة في الاجنحة العادية والتي وصلت الى 70 في المئة فيما وصلت نسب الاشغال لاسرة العناية المركزة الي 50 في المئة تماشيا مع زيادة المنحي الوبائي.

وأكد الرشيدي بان نسب حالات الدخول من المطمعمبن قليلة جدا.

من جهته قال رئيس قسم الطوارئ في مستشفى الفروانية الدكتور عبدالعزيز البريدي بان الحالات التي نراها الآن الى حد ما أسوأ من الحالات التي كنا نراها بالسابق، وان معظم الحالات من بين غير للمطعمين، لافتا الى ان معدل دخول الحالات الى الاجنحة والعناية يصل إلى نحو 20 الى 25 حالة يوميا كما انعكس ذلك على زيادة في حالات الدخول للعناية.

من جهته قال مسجل الباطنية في مستشفى الفروانية الدكتور حامد العصيمي بان عدد المرضي الذين كانوا يدخلون العناية قليل مقارنة بالاونة الاخيرة والتي زادات بشكل كبير وهي حالات من مختلف الفئات العمرية.

وفيما اشار التقرير الى 93 في المئة من المرضى في اجنحة كوفيد لم يتلقوا اللقاح اوضحت مسجل الباطنية في مستشفى الفروانية الدكتورة فرح ان اغلب الحالات التي دخلت اجنحة كوفيد في مستشفى الفروانية لم تتلقي التطعيم وان نسبة من تلقوا التطعيم عبر الجرعة الاولي 7 في المئة وقليلة جدا بالنسبة لمن تلقوا جرعتين.

وافادت بان نسبة الاشغال السريري الحالية نحو 90 حالة فيما الطاقة الاستعابية تترواح ما بين 120 الى 130 حالة.