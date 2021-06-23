“نزاهة” تحيل ممثل الدولة لدى مجلس إدارة شركة الى النيابة

أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) إنه استمراراً لجهودها الرامية لمحاربة الفساد ودرء مخاطرة وآثاره وملاحقة مرتكبيه، والتي من ضمنها تلقي البلاغات الجدية عن وقائع فساد والتحقق منها، فقد أحالت ممثل الدولة فى عضوية مجلس إدارة شركة تساهم فيها بنسبة مباشرة لا تقل عن 25% إلى النيابة العامة بتهمة «جريمة إلحاق ضرر جسيم بأموال الدولة عن طريق الإهمال وفقا لنص المادة رقم ١٤ من القانون رقم ١ لسنة ١٩٩٣ بشأن حماية الاموال العامة».

وأكدت «نزاهة» عزمها مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع البلاغات الجدية التي ترد اليها، مثمنة دور المبلغين في ممارسة دورهم في مساعدة الهيئة للوصول الى المعلومات اللازمة عن وقائع الفساد وملتزمة في نفس الوقت بتوفير أقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم والتي فرضها القانون واللائحة التنفيذية.