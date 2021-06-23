السعودية ترخص أول بنكين رقميين

وافق مجلس الوزراء السعودي في جلسته مساء أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على قيام وزير المالية بإصدار الترخيص اللازم لكل من بنك (إس تي سي) تحت التأسيس والبنك السعودي الرقمي تحت التأسيس وفقا للمادة (الثالثة) من نظام مراقبة البنوك.

وقال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إن موافقة مجلس الوزراء تأتي ضمن أهداف برنامج تطوير القطاع المالي، وهو جزء من خطة إصلاح اقتصادية ضخمة تعرف برؤية المملكة 2030.

وكتب الوزير الجدعان على «تويتر» أن هذه الأهداف تسعى لتطوير بنية تحتية رقمية أكثر كفاءة مع «تشجيع ريادة الأعمال وخلق فرص العمل في القطاع المالي».

وقال: «قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على الترخيص لبنكين رقميين، يأتي في إطار تطوير منظومة القطاع المالي والمساهمة في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني، من خلال فتح المجال أمام شركات جديدة لتقديم الخدمات المالية».