تطبيق منع دخول غير المطعمين إلى المجمعات التجارية والمطاعم والصالونات والأندية الصحية.. الأحد

قالت اللجنة الرئيسية لمراقبة تنفيذ الاشتراطات المتعلقة بمكافحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) إنها ستعمل على تطبيق قرار مجلس الوزراء اعتبارا من الاحد المقبل في شأن السماح للحاصلين على اللقاح المضاد لكورونا والفئات المعفاة من تلقي اللقاح بالدخول للمجمعات التجارية التي تزيد مساحتها عن 6 الاف متر مربع وصالات المطاعم والمقاهي والاندية الصحية والصالونات.

وأضاف نائب رئيس اللجنة ومدير عام بلدية الكويت أحمد المنفوحي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية عقب اجتماع اللجنة، اليوم الاربعاء، أن الفرق الميدانية للجهات الحكومية المعنية ستقوم بالتواجد عند مداخل المجمعات التجارية للسماح للمواطنين والمقيمين الذين أخذوا جرعة أو جرعتين من اللقاح بالدخول فقط وذلك بالتعاون والتنسيق مع أصحاب المجمعات التجارية.

وأوضح أنه يتعين على المواطنين والمقيمين تنزيل تطبيق (هويتي) الصادر من الهيئة العامة للمعلومات المدنية أو تطبيق (مناعة) الصادر عن وزارة الصحة على هواتفهم الذكية وابراز ذلك للفرق الميدانية في المجمعات التجارية ليتم السماح له بالدخول.

وبين أن الفرق الميدانية ستواصل زيارتها الميدانية للمطاعم والمقاهي والاندية الصحية والصالونات النسائية والرجالية للتأكد من تطبيق جميع مرتادي هذه الاماكن للاشتراطات الصحية وممن أخذوا اللقاح المعتمد في الكويت.

ودعا المنفوحي الجميع الى مد يد التعاون مع الفرق الميدانية عبر الالتزام بتطبيق قرار مجلس الوزراء من أجل الوقاية والحفاظ على صحة وسلامة مرتادي المجمعات التجارية ومنع انتشار فيروس كورونا.

وأشاد بالعمل والجهد الذي تبذله كافة الجهات الحكومية المعنية لتطبيق قرارات مجلس الوزراء بهدف الوصول الى تحقيق المناعة المجتمعية عبر زيادة نسبة المطعمين من المواطنين والمقيمين داخل الكويت وتخفيف الضغط على المنظومة الصحية في البلاد.

من جهته قال مدير ادارة نظم المعلومات في وزارة الصحة أحمد الغريب في تصريح مماثل لـ(كونا) إن الادارة قامت باعداد وتفعيل تطبيق برنامج (مناعة) للتسهيل على المواطن والمقيم الاطلاع على اخذ اللقاح المعتمد في الكويت سواء جرعة واحدة او جرعتين.

وأوضح الغريب أن «هناك ثلاث فئات مسجلة في تطبيق مناعة الاول باللون الاخضر لكل من تلقى جرعتين من اللقاح ومضى عليه 14 يوما والفئة الثانية باللون الاصفر لكل من تلقى جرعة واحدة من اللقاح او كان عنده اصابة بفيروس كورونا ومضى عليه 10 أيام بعد الاصابة لمدة 90 يوما أما الفئة الثالثة فهي باللون الاحمر لكل من لم يتلق اللقاح او عنده اصابة بفيروس كورونا».

وبين أن «وزارة الصحة ادخلت خاصية جديدة في تطبيق مناعة يتيح لمستخدميه الاطلاع على نتائج مسحات (بي سي ار) حيث سيظهر تاريخ اخر ثلاثة اشهر لنتائج المسحات التي قام بها كل شخص».

وذكر أن تطبيق برنامج (مناعة) وبرنامج (هويتي) الصادر من هيئة المعلومات المدنية سيمكن الفرق الميدانية للجهات الحكومية المعنية من التأكد من تلقي المواطنين والمقيمين لقاح كورونا لتنفيذ قرار مجلس الوزراء.

وكان مجلس الوزراء اتخذ قرارا يوم الخميس الماضي ينص على السماح للحاصلين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا والفئات المعفاة من تلقي اللقاح بالدخول الى صالات المطاعم والمقاهي (يسمح لغير المحصنين فقط استلام الطلبات) والاندية الصحية والصالونات والمجمعات التجارية التي تزيد مساحتها عن 6 الاف متر مربع.