“العدل”: إصدار 1160 وثيقة زواج وطلاق ومراجعة لـ”البدون” خلال 2020

أعلنت وزارة العدل عن إصدارها 1160 وثيقة شرعية لعقود الزواج والطلاق والمراجعة لمقيمين بصورة غير قانونية (البدون) خلال العام 2020 وذلك بالتعاون مع الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.

وقال وكيل وزارة العدل عمر الشرقاوي لوكالة الأنباء الكويتية إن إدارة التوثيقات الشرعية وفروعها أصدرت 790 وثيقة زواج ومصادقة زوجية و345 وثيقة طلاق و25 وثيقة مراجعة زوجية للمقيمين بصورة غير قانونية خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية ديسمبر 2020.

وأضاف أن عدد «الإعلامات الرسمية» الخاصة بالمقيمين بصورة غير قانونية في إدارة التوثيقات الشرعية وفروعها خلال الفترة نفسها بلغ 8138 وثيقة، في حين بلغ عدد وثائق حصر الوراثة الصادرة لهم 36 وثيقة.

وبيّن أن عدد الوثائق والمحررات الشرعية الصادرة للمقيمين بصورة غير قانونية بلغ 9334 معاملة.

وأشاد بالتعاون والتنسيق المستمر مع الجهاز المركزي لتقديم كافة الخدمات الممكنة لفئة المقيمين بصورة غير قانونية، مؤكداً أن هذه الوثائق تمثل كافة الطلبات التي قدمت للوزارة من هذه الفئة والمستوفاة للشروط والضوابط.

وأكد أن الوزارة حريصة على تقديم خدماتها لكل المستفيدين، مشيراً إلى أن مكتب الاتصال والمتابعة التابع لمكتب الوكيل يتلقى كل الشكاوى من المراجعين في حال وجود ما يستدعي ذلك.