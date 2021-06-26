السعدون: 20 يوليو.. أول أيام عيد الأضحى فلكياً

قال الفلكي عادل السعدون إن أول أيام عيد الأضحى المبارك فلكياً يصادف يوم الثلاثاء 20 يوليو المقبل، إذ يدخل شهر ذي الحجة يوم الأحد 11 يوليو بعد تحقق شروط رؤية الهلال.

وأضاف السعدون في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية أن القمر سيقترن مع الشمس في الساعة 4:17 من صباح يوم السبت 10 يوليو ويمكث الهلال بعد مغيب الشمس في اليوم ذاته مدة 36 دقيقة ويكون على ارتفاع 6 درجات و40 دقيقة فوق الأفق وتكون الاستطالة سبع درجات و52 دقيقة.

وذكر أن هذه المؤشرات كافية ليرى الهلال بصعوبة بالعين المجردة أو بسهولة بواسطة المناظير المقربة وسيدخل شهر ذي الحجة في 11 يوليو وستكون وقفة عرفات يوم الاثنين 19 من ذلك الشهر ويوافق أول أيام عيد الأضحى المبارك يوم الثلاثاء 20 يوليو.