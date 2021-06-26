جامعة الكويت: 6 آلاف طالب وطالبة يؤدون اختبارات القدرات الأكاديمية في عدد من المواقع الجامعية

قالت جامعة الكويت ان ستة آلاف طالب وطالبة أدوا اختبارات القدرات الأكاديمية (ورقية – الكترونية) اليوم السبت في عدد من المواقع الجامعية في ظل الالتزام بالاشتراطات الصحية والتدابير الوقائية المطلوبة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضحت مساعدة نائب مدير الجامعة للتقييم والقياس الدكتورة رواء الجارالله في تصريح صحفي ان الطلبة تقدموا اليوم لاختبارات القدرات الأكاديمية في اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات واللغة الفرنسية وذلك تمهيدالقبولهم في جامعة الكويت.

وأضافت ان الجامعة تقدم ثلاث فرص للاختبارات في كل عام جامعي في الفصلين الدراسيين الأول والثاني مبينة ان اختبارات اليوم هي آخر الاختبارات ضمن المحاولة الثالثة (مايو – يونيو) قبل القبول للفصل الدراسي الأول المقبل 2021-2022.

وذكرت انه تم تقسيم الطلبة الى عدة دفعات على مدى شهر ليتسنى الالتزام بالاشتراطات الصحية المتبعة من قبل وزارة الصحة وللمحافظة على صحة وسلامة الطلبة.

وفيما يخص الطلبة المصابين بفيروس كورونا المستجد قالت الجارالله ان عليهم التواصل مع مكتب التقييم والقياس على البريد الالكتروني التابع للقسم والمدون ببطاقة الدخول والموجود أيضا على وسائل التواصل الاجتماعي التابعة للمكتب لتزويدهم بما يثبت الإصابة متمنية لهم الشفاء العاجل.

وأضافت انه بإمكان الطلبة الدخول على نظام التسجيل لمعرفة النتائج بعد الإعلان عنها متقدمة بجزيل الشكر للاتحاد الوطني لطلبة الكويت وجميع الجهات المعنية من وزارتي الصحة والداخلية وادارة الامن والسلامة في الجامعة على جهودهم بالحفاظ على الأمن والسلامةالعامة والتي ساهمت بتنظيم هذا الاختبار.