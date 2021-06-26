“التربية”: 43839 طالباً اجتازوا الثانوية بنسبة نجاح 93.77%

أعلن وزير التربية د. علي المضف نتائج اختبارات نهاية العام لطلبة الثانوية العامة للصف الـ 12 للعام الدراسي (2020-2021) بقسميها العلمي والأدبي والمعهد الديني والتي أقيمت في ظروفٍ استثنائية غير مسبوقة بفعل جائحة «كوفيد 19» كأول اختبارات ورقية تتم في ظل هذه الأزمة التي اجتاحت العالم منذ أكثر من عام ونصف.

وتقدم المضف بالتهاني والتبريكات لأبنائنا الطلبة ولأولياء أمورهم بمناسبة انتهاء العام الدراسي، وإعلان نتائج الثانوية العامة، مؤكداً أن «التربية» حرصت على المحافظة على صحة تقييم الطلاب من خلال الاختبارات الورقية التي تعتبر أفضل وسيلة قياس لمستوى الطالب، مع الحرص على توفير كافة الاشتراطات الصحية التي تضمن سلامة الطلبة والعاملين بالمدارس وعدم انتقال العدوى بينهم.

وبلغ عدد الطلاب الناجحين 43839 طالباً من أصل 48177 في مختلف الأقسام، حيث بلغ عدد الناجحين في القسم العلمي 21472 والأدبي 20851 والتعليم الديني 1516، بسنبة نجاح عامة بلغت 93.77%.

وكان لافتاً حصول 18 طالباً بالقسم العلمي على المركز الأولى بنسبة نجاح 100%.