النصر السعودي يهنئ المطوع باللقب العالمي

هنأ نادي النصر السعودي، اليوم السبت، النجم الكويتي بدر المطوع، بعدما انتزع لقب عميد لاعبي العالم، أمس الجمعة، بخوضه مباراة الأزرق مع البحرين، في الملحق المؤهل لدور المجموعات ببطولة كأس العرب.

ووصل المطوع إلى المباراة الدولية رقم 185 في مسيرته، خلال المباراة التي جرت في استاد خليفة الدولي، بالعاصمة القطرية الدوحة، متجاوزا رقم الدولي المصري السابق أحمد حسن، الذي ظل محتفظا باللقب منذ اعتزاله دوليا، في عام 2012.

ونشر الحساب الرسمي للنصر على “تويتر”، اليوم السبت، صورة للمطوع بقميص الفريق، وعلق قائلًا: “نجمنا العالمي بدر المطوع عميدًا للاعبي العالم بـ185 مباراة دولية.. مسيرة مليئة بالعطاء والنجومية، تستاهل يا بدران”.

وكان المطوع، صاحب الـ36 عاما، قد مثل العالمي في عام 2011.