إيطاليا تعبر النمسا بصعوبة في مباراة البدلاء

فاز المنتخب الإيطالي على نظيره النمساوي، بهدفين مقابل هدف، بعد وقت إضافي، اليوم السبت، على ملعب ويمبلي، في إطار لقاءات دور الـ16 ببطولة يورو 2020.

أحرز البديلين فيديريكو كييزا وماتيو بيسينا هدفي الأزوري في الدقائق 95 و105، فيما سجل البديل أيضا ساسا كالادزيتش هدف النمسا الوحيد بالدقيقة 114.

وبهذا الفوز، تأهل المنتخب الإيطالي للدور ربع النهائي لينتظر الفائز من مواجهة بلجيكا والبرتغال.

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الخطورة الأولى في المباراة جاءت بعد مرور 11، بعدما وصلت الكرة إلى سبينازولا الظهير الأيسر لمنتخب إيطاليا داخل منطقة جزاء النمسا، ليطلق تسديدة صاروخية بقدمه اليسرى تمر بجوار القائم الأيمن للحارس بوشمان.

وبعد دقيقتين كاد المنتخب الإيطالي أن يسجل هدف التقدم، بعد هجمة مرتدة سريعة بدأت من الحارس دوناروما إلى فيراتي الذي مرر الكرة إلى إنسيني في جهة اليسار ليتوغل ويسدد كرة قوية باتجاه المرمى، تمكن الحارس النمساوي من الإمساك بها.

الهجوم الإيطالي استمر على مرمى النمسا، وفي الدقيقة 16، تسلم باريلا تمريرة من الجهة اليسرى ليطلق تسديدة أرضية قوية، نجح الحارس بوشمان في التصدي لها.

وتسلم أرناوتوفيتش مهاجم النمسا، الكرة من أمام بونوتشي مدافع الأزوري، ليطلق تسديدة قوية مرت فوق مرمى الحارس الإيطالي دوناروما.

وكاد دافيد ألابا، مدافع النمسا، أن يحرز الهدف الأول لبلاده، بعدما حصل فريقه على ركلة حرة أمام منطقة جزاء إيطاليا في الدقيقة 51، سددها نجم ريال مدريد الجديد، مرت فوق عارضة دوناروما.

وفي الدقيقة 65، نجح أرناوتوفيتش في تسجيل الهدف الأول لصالح النمسا، لكن الحكم عاد إلى تقنية الفيديو التي أكدت وجود حالة تسلل، ليلغي الهدف.

واقترب الأزوري من فك الاشتباك، وفي الدقيقة 71، أطلق البديل لوكاتيلي تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر للحارس بوشمان.

وأهدر بيراردي فرصة محققة للتسجيل بالدقيقة 83، بعدما مرر سبينازولا كرة عرضية قابها بيراردي بتسديدة مقصية ضعيفة للغاية، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

ونجح فيديريكو كييزا في تسجيل أول أهداف المباراة في الدقيقة 95 من الشوط الإضافي الأول، بعدما وصلته الكرة من سبينازولا على حدود منطقة الست ياردات ليطلق تسديدة قوية لم يتمكن بوشمان من التصدي لها.

وحصل الأزوري على ركلة حرة، سددها إنسيني في زاوية صعبة لكن الحارس كان لها بالمرصاد وتألق وأبعدها عن مرماه.

وفي الدقيقة 105، استطاع بيسينا أن يضيف ثاني أهداف المنتخب الإيطالي، بعد تمريرة وصلت إلى أتشيربي داخل منطقة الجزاء ليهيئ الكرة إلى القادم من الخلف بيسينا الذي أطلق تسديدة بقدمه اليسرى في الشباك.

وسنحت الفرصة أمام سابيتسر لتقليص الفارق للنمسا، بعدما وصلته الكرة وأطلق تسديدة قوية مباشرة باتجاه المرمى، لكنها علت عارضة الحارس جيجي دوناروما.

وفي الدقيقة 114، تمكن كالادزيتش من تسجيل الهدف الأول للنمسا بعد كرة ركنية نفذت داخل المنطقة، قابلها البديل برأسية رائعة في زاوية صعبة على دوناروما، لتسكن الشباك.

حاولت النمسا في الدقائق الأخيرة تعديل الكفة، لكن المنتخب الإيطالي تماسك لينتزع بطاقة الصعود لربع نهائي البطولة.



