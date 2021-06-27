الشايع يكرم مهندسة معمارية في المؤسسة العامة للرعاية السكنية لنيلها جائزة مجلس التعاون في مجال الاسكان

كرم وزير الدولة لشئون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاسكان والتطوير العمراني شايع الشايع المهندسة نوره السبيعي من المؤسسة العامة للرعاية السكنية في مكتبه لحصولها على جائزة

مجلس التعاون في مجال الاسكان.

وقد نالت المهندسة نورة السبيعي من إدارة التخطيط بالمؤسسة جائزة مجلس التعاون في مجال الإسكان في دورتها الثالثة￼￼( تخطيط وتصميم المجاورة السكنية)

لمدينة جنوب صباح الأحمد.

وأشاد الشايع بدور المرأة الكويتية للنهوض بالوطن ورفعته واسهاماتها في كافة المجالات، لافتا الى تفوق المرأة الكويتية خليجيا وعربيا يعكس حرص الحكومة واهتمامها بابنائها، مضيفا أن المهندسة السبيعي نموذج آخر للنجاح الحقيقي للمرأة الكويتية.