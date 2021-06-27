الإمارات: جرعة داعمة من لقاح كورونا… لمن تلقى الجرعة الثانية قبل 6 أشهر

أكدت الدكتورة فريدة الحوسني المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الإمارات، على ضرورة تلقي جرعة داعمة من لقاح كورونا، للأشخاص الذين أكملوا أكثر من ستة أشهر على الجرعة الثانية من اللقاح، وذلك لرفع معدل المناعة والمقاومة للمرض.

وأضافت: « نؤكد أهمية أخذ الجرعة الداعمة بالوقت الحالي،تعزيزاً لمناعة الجسم ورفع معدل الأجسام المضادة التي تزيد من مقاومة الفيروس، و ننوه إلى أهمية الجرعة الداعمة لفئة كبار السن و أصحاب الأمراض المزمنة و التي تُعدُّ سلامتها أولوية بالنسبة لنا جميعاً».