التشيك تفجر المفاجأة وتركل هولندا خارج اليورو

حقق المنتخب التشيكي مفاجأة من العيار الثقيل، بالفوز (2-0) على هولندا، مساء اليوم الأحد، في ثمن نهائي كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).

سجل للتشيك توماس هوليس في الدقيقة 68، وباتريك شيك في الدقيقة 80.

بهذا الانتصار حسم المنتخب التشيكي تأهله للدور ربع النهائي للبطولة، ليواجه الدنمارك التي تفوقت على ويلز أمس.

بدأت المباراة بتهديد مُبكر من منتخب التشيك، بتسديدة قوية من توماس هوليس مرت أعلى مرمى ستكلينبرج حاس هولندا في الدقيقة 1.

وأهدر المنتخب الهولندي فرصة تسجيل هدف التقدم بغرابة شديدة، حيث أرسل بليند كرة عرضية وصلت لدي ليخت الذي سدد كرة رأسية وصلت لزميله ديباي، الذي صوب برعونة بعيدًا عن مرمى التشيك في الدقيقة 7.

وأرسل بيتر سيفشيك لاعب التشيك كرة عرضية من الطرف الأيمن، داخل منطقة جزاء هولندا لزميله توماس سوشيك الذي سدد كرة رأسية مرت بجانب القائم الأيمن، ليُهدر فرصة التقدم في الدقيقة 22.

وسدد باتريك شيك مهاجم التشيك كرة من خارج المنطقة، لكن مارتن ستكلينبرج حارس هولندا تصدى لها بسهولة في الدقيقة 28.

وأرسل أنتونين باراك لاعب المنتخب التشيكي تسديدة، اصطدمت بدفاع هولندا وتحولت إلى ركنية في الدقيقة 38.

وهدد دومفريس لاعب المنتخب الهولندي، مرمى التشيك بمجهود فردي داخل المنطقة، إذ راوغ الظهير الأيسر وأرسل كرة أبعدها حارس المرمى فاسليك في الدقيقة 39.

وبمجهود فردي مميز من ممفيس ديباي، انطلق بالكرة وراوغ دفاع التشيك، مرر كرة في العمق لباتريك فان أنهولت الذي سدد بجانب القائم الأيسر، في الدقيقة 45، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وتألق فاسليك حارس مرمى التشيك في التصدي لانفراد صريح لهولندا عبر مالين في الدقيقة 50.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه ماتياس دي ليخت مدافع هولندا، في الدقيقة 55 إثر لمسه المتعمد للكرة باليد، ما منع باتريك شيك مهاجم التشيك من الانفراد بالمرمى.

وكان الحكم قد أشهر البطاقة الصفراء واحتسب خطأ على حدود منطقة الجزاء، لكنه بعد مراجعة تقنية الفيديو، عدل قراره للطرد.

وكاد بافيل كاديربيك لاعب التشيك أن يفتتح التسجيل لبلاده في الدقيقة 65، حيث سدد كرة داخل المنطقة، تألق دومفريس مدافع هولندا في التصدي لها.

ونجح توماس هوليس في تسجيل هدف التقدم للتشيك في الدقيقة 68، فمن ركلة حرة غير مباشرة على الطرف الأيمن، وصلت الكرة إلى توماس كالاس الذي أرسل تمريرة بالرأس لهوليس الذي سدد رأسية قاتلة في الشباك الهولندية.

وواصل المنتخب التشيكي الضغط، حيث سدد سوشيك كرة من خارج المنطقة، تصدى لها ستكلينبرج بسهولة في الدقيقة 77.

وضاعف باتريك شيك النتيجة للتشيك في الدقيقة 80، حيث تلقى تمريرة عرضية داخل المنطقة من زميله توماس هوليس وسدد أسفل يمين الحارس مارتن ستكلينبرج.

واستمرت سيطرة التشيك على المباراة في الدقائق الأخيرة، دون أي رد فعل يُذكر من جانب الهولنديين، ليودع منتخب الطواحين البطولة.



