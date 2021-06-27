محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الأثنين 28 يونيو 2021

منذ ساعتين
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأثنين
28 يونيو 2021

حالة الطقس
نهارًا:
شديد الحرارة و رطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية غربية تتحول الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 – 38 كم/ساعة .

ليلاً:
حار إلى مائل للحرارة و رطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 30 كم/ساعة .

الحرارة العظمى: 49°
الحرارة الصغرى: 32&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 5 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 3 &#160 قدم.

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