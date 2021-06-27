حالة الطقس المتوقعة غداً الأثنين 28 يونيو 2021

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأثنين

حالة الطقس

نهارًا:

شديد الحرارة و رطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية غربية تتحول الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 – 38 كم/ساعة .



ليلاً:

حار إلى مائل للحرارة و رطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 30 كم/ساعة .

الحرارة العظمى: 49°

الحرارة الصغرى: 32°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 5 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 3 قدم.