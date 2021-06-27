حالة الطقس المتوقعة غداً الأثنين 28 يونيو 2021

حالة الطقس المتوقعة ليوم
الأثنين
28 يونيو 2021
حالة الطقس
نهارًا:
شديد الحرارة و رطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية غربية تتحول الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 – 38 كم/ساعة .
ليلاً:
حار إلى مائل للحرارة و رطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 30 كم/ساعة .
الحرارة العظمى: 49°
الحرارة الصغرى: 32°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 5 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 3   قدم.
أضف تعليق