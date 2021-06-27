5 آلاف دينار غرامة المنشآت المخالفة لـ “منع غير المطعّمين”

قامت الفرق الرقابية التابعة للبلدية بجولات تفتيشية في عدد من المحافظات، حيث قامت الفرق التابعة لفرع بلدية محافظة العاصمة بجولات في مناطق المحافظة لتطبيق قرار مجلس الوزراء بمنع غير المطعمين من دخول المجمعات التجارية والأندية الصحية والصالونات والمطاعم والمقاهي والذي دخل حيز التنفيذ اليوم (أمس) الأحد.

وقال رئيس قسم ازالة المخالفات في فرع بلدية محافظة العاصمة عبدالله جابر في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان هناك توجيهات من نائب رئيس لجنة الاشتراطات الصحية مدير عام البلدية احمد المنفوحي بتكثيف الجهود لتطبيق قرار مجلس الوزارء بمنع غير المطعمين من دخول تلك المنشآت.

وأوضح جابر أن بلدية محافظة العاصمة قامت بالتنسيق مع الجهات المعنية لتطبيق الاشتراطات الصحية كوزارة الداخلية باستلامها بوابات المجمعات التجارية للتدقيق عبر تطبيقي (هويتي) أو (مناعة) والسماح بدخول المطعمين مبينا أن هناك تنسيقا مع ادارات المجمعات والنقاط الأمنية التابعة لها لتكثيف الجهود.

وأكد استمرار الجهاز الرقابي الخاص بالبلدية بتطبيق جميع الاشتراطات الصحية التي صدرت منها قرارات مؤخرا والقرارات السابقة أيضا وتنفيذها على المحلات والمجمعات والأندية والمطاعم والمقاهي إذ لا تهاون في هذه المسألة الصحية.

وبين ان هناك فرقا رقابية وزعت بشكل جغرافي في جميع محافظات الكويت لتراقب مدى التزام المحلات وغيرها مؤكدا انه في حال عدم الالتزام سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية ومخالفتهم حسب قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الامراض السارية بحيث “يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لاتتجاوز 3 أشهر وبغرامة لاتزيد على 5 آلاف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين”.

وقامت الفرق الرقابية التابعة لفرع بلدية محافظة الأحمدي بجولات تفتيشية في مناطق المحافظة لتطبيق قرار مجلس الوزراء بمنع غير المطعمين من دخول المجمعات التجارية والأندية الصحية والصالونات والمطاعم والمقاهي والذي دخل حيز التنفيذ اليوم الاحد.

وقال مدير إدارة التدقيق ومتابعة الخدمات بالفرع سعد الشيبة في تصريح صحفي إن هذه الجولات التفتيشية تعد استكمالا لجولات البلدية على المحال التجارية للتأكد من تطبيقها الاشتراطات الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأكد الشيبة أن الفرق الرقابية تعمل بشكل مستمر على مدار اليوم وهناك فرق شكلت لرصد ومتابعة مدى تطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بمنع غير المطعمين من دخول المجمعات التجارية والأندية الصحية والصالونات والمطاعم والمقاهي.

وأضاف أن الفرق التفتيشية ستقوم بتحرير المخالفات مباشرة بحق المخالفين مشيرا إلى أن عدد المخالفات والاغلاق الاداري تشهد تراجعا مقارنة بالفترة السابقة.

وبين أن هناك تعاونا كبيرا من المحال التجارية في تطبيق الاشتراطات الصحية كما أن هناك رقابة ذاتية إذ إن غالبية العاملين في هذه المحال يدركون خطورة ازدياد أعداد الإصابات.