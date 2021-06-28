عناوين الصحف الكويتية ليوم الاثنين 28 يونيو 2021

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28 يونيو، 2021
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روسيا 2018
البرتغال تودع بطولة أوروبا بعد الخسارة أمام بلجيكا
منذ 11 دقيقة
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التشيك تفجر المفاجأة وتركل هولندا خارج اليورو
منذ 6 ساعات
أضف تعليق
إيطاليا تعبر النمسا بصعوبة في مباراة البدلاء
منذ يوم واحد
أضف تعليق
النصر السعودي يهنئ المطوع باللقب العالمي
منذ يوم واحد
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اقتصاد
فنلندا “البلد الأسعد في العالم” تبحث عن مهاجرين
منذ 5 أيام
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“بنك أوف أميركا” يتوقع وصول النفط إلى 100 دولار العام المقبل
منذ 6 أيام
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“المركزي” يجدد تحذيره من مخاطر التعامل بـ”العملات الافتراضية”
منذ شهر واحد
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محظوظو كورونا.. بروز 9 مليارديرات جدد بفضل تجارة اللقاح
منذ شهر واحد
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” هات اذنك “
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فيديو سبر
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محليات
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عربي وعالمي
رياضة
روسيا 2018
البرتغال تودع بطولة أوروبا بعد الخسارة أمام بلجيكا
منذ 11 دقيقة
أضف تعليق
التشيك تفجر المفاجأة وتركل هولندا خارج اليورو
منذ 6 ساعات
أضف تعليق
إيطاليا تعبر النمسا بصعوبة في مباراة البدلاء
منذ يوم واحد
أضف تعليق
النصر السعودي يهنئ المطوع باللقب العالمي
منذ يوم واحد
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اقتصاد
فنلندا “البلد الأسعد في العالم” تبحث عن مهاجرين
منذ 5 أيام
أضف تعليق
“بنك أوف أميركا” يتوقع وصول النفط إلى 100 دولار العام المقبل
منذ 6 أيام
أضف تعليق
“المركزي” يجدد تحذيره من مخاطر التعامل بـ”العملات الافتراضية”
منذ شهر واحد
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محظوظو كورونا.. بروز 9 مليارديرات جدد بفضل تجارة اللقاح
منذ شهر واحد
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محرر المحليات
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