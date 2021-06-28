الساير: تصرفات وزير الداخلية وراء سوء المؤسسة الأمنية.. والإهمال عقوبته الإقصاء السياسي

قال النائب مهند الساير “حذرت بالسابق ومازلنا نحذر من سوء ادارة المؤسسة الأمنية بسبب تصرفات الوزير.. ودماء أبناء الكويت ليست رخيصة!”،

وأضاف متوجها الى الوزير: “قريبًا ستقف أمام منصة الاستجواب ليعلم الشعب الكويتي بأن الإهمال عقوبته الأولى هو الإقصاء السياسي!”

وطالب الساير بضبط الوضع الأمني في البلاد إثر تسجيل جريمتين صباح اليوم.

وترحم الساير على الشرطي الذي قتل طعنا «شهيد الواجب عبدالعزيز محمد الرشيدي المغدور به وهو على رأس عمله في ⁧‫جريمة المهبولة»⁩، موجها التعازي لأسرته ولرجال الداخلية.

وطالب بأن يكون هذا المجرم عبرة للجميع، وأضاف: «الإنفلات الأمني غير المسبوق يجب أن يتوقف».