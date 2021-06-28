برلمان

نواب يتقدمون بطلب لجلسة خاصة الخميس لمناقشة “الدائرة الإدارية” و”الدوائر الانتخابية” و”قانون المسيء”

منذ 27 دقيقة
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تقدم عدد من نواب مجلس الأمة اليوم الاثنين رسمياً بطلب عقد جلسة خاصة، الخميس المقبل، لمناقشة التعديلات على قانون إنشاء الدائرة الإدارية، وتعديل الدوائر الانتخابية، وتعديل قانون المسيء، والحالة المالية، واستقالة النائب يوسف الفضالة.

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