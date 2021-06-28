“الداخلية” تنعى شهيد الواجب.. وتشييع جثمانه عصر اليوم

نعت وزارة الداخلية الشرطي الشهيد عبدالعزيز الرشيدي الذي قضى اثر تعرضه للطعن من قبل وافد سوري صباح اليوم.

وذكرت الوزارة في بيان: «تنعى وزارة الداخلية ممثلة بالوزير الشيخ ثامر العلي ووكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام وجميع منتسبي الوزارة من ضباط وضباط صف وأفراد ومدنيين ومهنيين، ببالغ الحزن والأسى بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى شهيد الواجب شرطي عبدالعزيز محمد الرشيدي».

وكانت وزارة الداخلية أعلنت في وقت سابق اليوم ضبط الجاني في حادثة مقتل شرطي المرور شهيد الواجب عبدالعزيز الرشيدي، والذي سيتم تشييع جثمانه عصر اليوم في مقبرة الصليبخات.

وأفادت إدارة الإعلام الأمني بالوزارة في بيان عن «وفاة رجل أمن من مرتبات الإدارة العامة للمرور أثناء تأدية عمله، وتم ضبط الجاني من قبل الجهات الأمنية المختصة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية في حقه».