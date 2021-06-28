جامعة الكويت: بدء تقديم طلبات الالتحاق من 4 وحتى 14 يوليو

أعلن القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل بجامعة الكويت الدكتور مشعل الغربللي بدء تقديم طلبات الالتحاق بجامعة الكويت للفصل الدراسي الأول (2021/2022) من 4 يوليو إلى 14 منه الكترونيا لخريجي النظام الموحد والمعهد الديني والثانوية الأمريكية وخريجي المدارس الإنجليزية والمتوقع تخرجهم منها (لطلبة مدارس الكويت).

وقال الغربللي في تصريح صحفي اليوم الاثنين ان فترة التقديم متاحة للطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات ومواطني دول مجلس التعاون والطلبة المقيمين بصورة غير قانونية وليسوا من أبناء الكويتيات المستوفين لشروط القبول.

وأضاف أنه على الطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات الحاصلين على الشهادة الثانوية من خارج الكويت وكذلك بقية فئات الطلبة غير الكويتيين المسموح لهم بالتقدم إلى الجامعة تقديم طلبات الالتحاق في صالة القبول والتسجيل بالشويخ وذلك حسب التواريخ المعلنة في الخطة الزمنية لتقديم طلبات الالتحاق وفقا للتدابير والاشتراطات الصحية الخاصة.

وأوضح أن نتائج القبول ستعلن خلال ثلاثة أيام من انتهاء فترة تقديم طلب الالتحاق مبينا ان الطلبة الذين سيتم قبولهم في البعثات الخارجية أو الداخلية عليهم تحديد رغبتهم بالاستمرار في البعثة أو الالتحاق بجامعة الكويت حيث يشترط عليهم الانسحاب من البعثة قبل انتهاء فترة تقديم طلب الالتحاق بالجامعة.

وبين أنه لم يتم أي تغيير على الحدود الدنيا لتقديم طلبات الالتحاق بجامعة الكويت للطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات وهي 70 بالمئة أو 50ر2 نقطة للقسم العلمي وللقسم الادبي 78 بالمئة أو 90ر2 نقطة.

وأشار إلى أن الحد الأدنى للمقبولين منهم للفصل الأول هو 75 بالمئة للقسم العلمي و80 بالمئة للقسم الأدبي والبقية سيتم تأجيل قبولهم للفصل الدراسي الثاني مع تحديد التخصصات المقبولين فيها خلال أسبوع من إعلان نتائج القبول.

ودعا جميع المتقدمين للجامعة إلى الاطلاع على التعليمات والإرشادات التي توفرها الجامعة على شبكة الإنترنت مع ضرورة الالتزام التام بالمواعيد المحددة لتقديم طلبات الالتحاق.

ومن جهتها أوضحت مدير إدارة القبول بالجامعة هند السالم في تصريح مماثل أن القبول في جميع تخصصات الجامعة يتم وفقا للمعدل المكافئ عدا تخصصات كلية العلوم وكلية الحقوق مبينة أن المعدل المكافئ يحسب وفقا لأوزان محددة تختلف من كلية لأخرى في ضوء نتيجة الطالب في الشهادة الثانوية ونتائج اختبارات القدرات الأكاديمية.

وقالت السالم انه مع تطبيق آلية القبول المباشر في التخصصات أصبح إجمالي عدد الرغبات 79 رغبة لخريجي القسم العلمي و36 رغبة لخريجي القسم الأدبي وعلى الطالب تقديم طلب الالتحاق بالجامعة خلال الفترة المحددة للتقديم وترتيب التخصصات الجامعية المدونة في طلب الالتحاق المستوفي للنسب الدنيا للتقدم إليها وذلك طبقا لأفضليتها لديه.

وبينت ان للطالب حرية اختيار عدد الرغبات علما بأنه من الممكن رفض طلب الالتحاق في حال عدم اختيار جميع الرغبات ولن يسمح بأي تعديل على التخصصات المحددة في طلب الالتحاق بعد انتهاء الفترة المحددة للتقديم مما ينتج عنه تقدم الطالب المرفوض للفصل الدراسي القادم.

ولفتت إلى أن هناك نسبا دنيا محددة للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة من الكويتيين وأبناء الكويتيات المستوفين للشروط المنصوص عليها في دليل القواعد الأساسية للقبول والتحويل للعام الجامعي (2021/2022) وهي 72 بالمئة للقسم الأدبي و65 بالمئة للقسم العلمي.

وأضافت انه على الطالب تقديم شهادة إثبات إعاقة سارية المفعول من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة وتقارير طبية وهؤلاء الطلبة عليهم مراجعة صالة القبول والتسجيل في مواعيد العمل الرسمية لتقديم طلبات التحاقهم بالجامعة للفصل الأول القادم.

وذكرت انه نظرا لعقد اختبارات الدور الثاني قبل انتهاء فترة اعتماد القبول وحرصا على مصلحة هؤلاء الطلبة وعدم تأخر التحاقهم بالجامعة إلى الفصل الدراسي الثاني القادم سيسمح للمستوفيين منهم لنسب القبول بالجامعة بتقديم طلبات الالتحاق مصطحبين معهم شهاداتهم الثانوية مباشرة في صالة القبول والتسجيل بالشويخ.

وأفادت بأنه على طلبة مدارس الثانوية الإنجليزية المتوقع تخرجهم للفصل الصيفي تقديم طلبات الالتحاق بالجامعة إلكترونيا خلال المواعيد المحددة ومن ثم تقديم نتائجهم النهائية خلال يومي عمل من تاريخ إعلان نتائجهم حتى يمكن تحديد تخصصاتهم بالجامعة واستكمال إجراءات تسجيلهم.

وبينت السالم أنه تم تخصيص فترة للطلبة المحولين من جامعات أخرى وكليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وخريجي أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية ومنتسبي الجيش الكويتي والحرس الوطني والمنح الثقافية إلى جامعة الكويت خلال الفترة من 4 يوليو المقبل إلى 19 أغسطس المقبل.

ودعت الطلبة المستجدين إلى الاتصال بالخط الساخن 1866000 في حال وجود أي استفسار لديهم وذلك خلال الفترة من 1 الى 18 يوليو المقبل علما بأن هذه الخدمة متوفرة لمدة 24 ساعة يوميا.