أبوظبي: دخول مراكز التسوق والمطاعم والجامعات والمدارس للمُطعمين فقط

اعتمدت لجنة الطوارئ والأزمات» في العاصمة الإماراتية أبوظبي، حصر دخول عدد من الأماكن العامة على المطعَّمين، اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 20 أغسطس 2021، وذلك استكمالاً للإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على الصحة العامة، وبعد تطعيم أكثر من 93% من الفئات المستهدفة في الإمارة.

وقالت اللجنة بحسب وكالة أنباء الإمارات، إن القرار يشمل مراكز التسوق، والمطاعم والمقاهي، والصالات والأنشطة الرياضية، والمنتجعات الصحية، والمتاحف والمراكز الثقافية، والمراكز والمدن الترفيهية، والجامعات والمعاهد، والمدارس والحضانات، والمحلات التجارية خارج مراكز التسوق (باستثناء محلات السوبرماركت والصيدليات).

ويبدأ العمل بالقرار اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 20 أغسطس 2021، ولا ينطبق القرار على غير المطعمين الحاصلين على استثناء من التطعيم وفق الإجراءات المعتمدة والتي تظهر حالتهم على تطبيق الحصن، كما لا ينطبق على الأطفال دون سن 16 عاماً.