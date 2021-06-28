إسبانيا تحبط انتفاضة كرواتيا وتعبر لربع النهائي

حقق المنتخب الإسباني، انتصارًا عريضًا بنتيجة (5-3) خلال مواجهة كرواتيا، مساء اليوم الإثنين، في إطار منافسات دور ثمن النهائي لكأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).

وسجل لكرواتيا بيدري جونزاليس لاعب إسبانيا بالخطأ في الدقيقة 20، وأورسيتش في الدقيقة 85، وباسالايتش في الدقيقة (90+3)، بينما سجل لإسبانيا بابلو سارابيا في الدقيقة 38، وأزبليكويتا في الدقيقة 57، وفيران توريس في الدقيقة 77، وموراتا في الدقيقة 100، وأوريازابال في الدقيقة 103.

وبهذا الانتصار يتأهل المنتخب الإسباني، للدور ربع النهائي حيث سيواجه الفائز في مباراة الليلة بين فرنسا وسويسرا.

بدأت المباراة بهدوء من كلا الجانبين، وجاء أول تهديد من إسبانيا في الدقيقة 9، حيث نفذ كوكي ركلة حرة غير مباشرة على حدود المنطقة، وأرسل كرة عرضية وصلت لأزبليكويتا الذي سدد كرة رأسية ضعيفة بين يدي ليفاكوفيتش حارس كرواتيا.

وتألق ليفاكوفيتش حارس مرمى كرواتيا في التصدي لانفراد من كوكي لاعب إسبانيا في الدقيقة 16، والذي تلقى تمريرة في عمق المنطقة، وسدد كرة بين قدمي ليفاكوفيتش لترتد أمام الدفاع الذي حولها إلى الركنية.

وطالب لاعبو إسبانيا بالحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 19، إثر تسديد ألفارو موراتا كرة رأسية لمست يد فيدا مدافع كرواتيا، لكن حكم المباراة رفض احتسابها.

ومرر الشاب بيدري كرة للحارس أوناي سيمون فشل في السيطرة عليها بشكل غريب، لتسكن الكرة في شباكه بشكل كوميدي، ويمنح التقدم للكروات، في الدقيقة 20.

واستمرت محاولات كرواتيا لمضاعفة النتيجة، حيث انطلق فلاسيتش على الطرف الأيمن لمنطقة جزاء إسبانيا، وسدد كرة اصطدمت بالشباك الخارجية في الدقيقة 24.

ونجح بابلو سارابيا في تسجيل هدف التعادل لإسبانيا في الدقيقة 38، فمن عدة تسديدات داهل المنطقة، كان آخرها تسديدة من جايا التي ارتدت أمام أقدام سارابيا الذي سدد أقصى يسار المرمى.

وسدد ألفارو موراتا كرة من خارج منطقة الجزاء، مرت أعلى مرمى ليفاكوفيتش حارس كرواتيا، في الدقيقة 45، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ومع بداية الشوط الثاني، نجح سيزار أزبليكويتا في تسجيل الهدف الثاني لإسبانيا في الدقيقة 57، حيث تلقى كرة عرضية من الطرف الأيسر من زميله فيران توريس، وسدد كرة رأسية سكنت شباك ليفاكوفيتش حارس كرواتيا.

وأرسل كوفاسيتش تسديدة ضعيفة على حدود منطقة الجزاء، بين يدي أوناي سيمون حارس إسبانيا، في الدقيقة 66.

وتألق أوناي سيمون حارس إسبانيا في التصدي لتسديدة من جفارديول لاعب كرواتيا داخل المنطقة، ويحرمهم من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 68.

وسجل ألفارو موراتا الهدف الثالث لإسبانيا في الدقيقة 72، مستغلا كرة وصلت له بعد ركلة حرة غير مباشرة، لكن حكم الراية أشار لوجود تسلل.

ونجح فيران توريس في تسجيل الهدف الثالث لإسبانيا في الدقيقة 77، حيث تلقى تمريرة طولية من زميله باو توريس، وتوغل داخل منطقة الجزاء وسدد بين قدمي ليفاكوفيتش حارس كرواتيا.

وأضاع البديل داني أولمو فرصة تسجيل الهدف الرابع لإسبانيا في الدقيقة 84، حيث انفرد بالحارس ليفاكوفيتش لكنه سدد الكرة برعونة.

وقلص ميسلاف أوريسيتش النتيجة بالهدف الثاني لكرواتيا في الدقيقة 85، حيث سدد كرة تخطت خط المرمى رغم تشتيت الحارس سيمون لها، واحتسب الحكم الهدف.

واقتنص ماريو بسالايتش هدف التعادل القاتل لكرواتيا في الدقيقة (90+3)، إثر كرة عرضية من أورسيتش وسدد كرة رأسية أسفل يسار الحارس سيمون، لتتجه المباراة للأشواط الإضافية.

وسجل ألفارو موراتا الهدف الرابع لإسبانيا في الدقيقة 100، حيث تلقى كرة عرضية من داني أولمو داخل المنطقة، وسدد أعلى الحارس ليفاكوفيتش.

وواصل لاروخا التسجيل، حيث أحرز البديل ميكيل أوريازابال الهدف الخامس في الدقيقة 103، إذ تلقى كرة عرضية من الطرف الأيمن من داني أولمو وسدد أسفل يمين الحارس ليفاكوفيتش.

واستمرت سيطرة الماتادور الذي أضاع فرصة تسجيل الهدف السادس في الدقيقة 119، بتسديد داني أولمو كرة ارتطمت في القائم الأيمن، وتسديدة أخرى من موراتا ارتطمت بالشباك الخارجية لمرمى كرواتيا، لتنتهي المباراة بفوز إسبانيا وتأهلها لربع النهائي.